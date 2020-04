Bug du Google Play Store : des mises à jour déjà installées réapparaissent

Un bug étrange sévit sur le Google Play Store. Le magasin d'applications mobiles propose en effet de télécharger des mises à jour déjà installées sur votre smartphone.

Un étrange bug sévit depuis ce dimanche sur le Google Play Store. Si vous faites un tour dans l’onglet Mises à jour de la rubrique Mes jeux et applications, il y a une forte probabilité que vous voyiez une longue liste d’apps s’afficher. Certaines sont de Google, d’autres de développeurs tiers.

Le nombre important d’applications en attente de mises à jour a suscité les interrogations de plusieurs internautes, à juste titre. En effet, comme le relaie 9to5Google, plusieurs desdites mises à jour sont en réalité déjà installées sur le téléphone. En d’autres termes, le Play Store vous incite à télécharger des versions d’apps dont vous profitez déjà.

Le Play Store vous fait réinstaller des mises à jour

Ce n’est pas le cas de toutes les applications affichées dans la liste, mais regardez par exemple sur notre Samsung Galaxy S10+. La version de Galerie Go installée sur l’appareil porte le numéro 1.1.1.299768168. Or, c’est exactement la même que propose le Play Store. La mise à jour n’est d’ailleurs pas récente puisque son déploiement initial remonte à il y a plus d’un mois.

Le Play Store affiche des mises à jour déjà installées Le numéro de la version installée de Galerie G proposée par le Play Store Le numéro de la version installée de Galerie Go sur le smartphone

Même constat sur Mario Kart Tour avec la version 2.0.1 (datant du 11 mars 2020) qui s’affiche dans la liste des mises à jour disponibles dans le Play Store alors qu’elle est déjà installée sur le smartphone.

La version de Mario Kart Tour proposée par le Play Store La version de Mario Kart Tour installée sur le smartphone

L’application mise à jour ne disparaît pas de la liste

Si vous appuyez sur le bouton Mettre à jour, l’installation se lance comme si tout était normal. Réinstaller une version déjà présente sur votre smartphone ne présente pas de danger particulier. Il s’agit surtout d’une petite perte de temps et éventuellement d’un gâchis de données mobiles si vous n’avez pas de connexion Wi-Fi à disposition.

D’autant plus que juste après avoir réinstallé Galerie Go, l’application est réapparue dans la liste des mises à jour proposées par le Play Store. Vous noterez toutefois que si vous vous rendez directement sur la fiche d’une application concernée par ce bug, c’est bien le bouton Ouvrir qui s’affiche au lieu de Mettre à jour. En somme, il s’agit d’un souci a priori inoffensif, mais qui a de quoi engendrer un petit étonnement.