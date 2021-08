Pikmin : premières images du nouveau jeu des créateurs de Pokemon Go

Nintendo et Niantic s'associent à nouveau pour un nouveau titre : Pikmin. Des premiers utilisateurs partagent des images du jeu.

En mars 2021, Nintendo a confirmé un nouveau partenariat avec Niantic, les développeurs de Pokemon Go, pour créer une nouvelle expérience mobile autour de Pikmin.

En attendant Pikmin 4, que les fans espérèrent voir un jour annoncé sur Switch, les joueurs pourront donc « explorer le monde réel et créer des souvenirs avec vos amis les Pikmin ».

Une application simpliste

Les développeurs ont commencé à proposer l’application Pikmin pour quelques sessions de test. L’occasion de découvrir des images du jeu capturées par les premiers testeurs.

On peut surtout noter que le personnage principal serait un Mii, les personnages personnalisables poussés par Nintendo depuis la Wii.

Ici pas de capture d’animaux pour les mettre dans des sphères, il faut plutôt collecter du nectar pour aider à faire pousser et fleurir son jardin. Les Pikmins peuvent partir en expédition pour en ramener.

Comme on peut le voir, l’interface semble relativement simple à prendre en main, avec très peu de choses à l’écran. Il est possible que Pikmin vise un public plus jeune ou moins aguerri que Pokemon Go. Ce dernier a de plus reçu beaucoup de mises à jour depuis sa sortie et s’est complexifié.

La sortie du jeu Pikmins est prévue pour l’année 2021, sans plus de précision pour le moment.