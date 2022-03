Apex Legends : la version mobile du jeu est disponible… mais pas partout

Respawn et EA ont annoncé depuis hier un lancement régional limité du jeu Apex Legends Mobile. Seuls certains pays ont donc accès à cette première version stable d’Apex sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Les amateurs de Battle royale l’attendaient de pied ferme. Au printemps dernier, Apex Legends Mobile avait débarqué en version bêta sur iOS et Android. Depuis, Respawn a continué à travailler sur cette version mobile, qui n’est pas un simple portage du jeu PC et console sur smartphone, mais bien une version à part entière. Apex Legends Mobile est donc finalement sorti en version stable, mais uniquement dans certaines régions du globe.

Apex Legends sur mobile : oui, mais pas pour tout le monde

Les joueurs européens vont donc devoir ronger leur frein pour le moment. Le jeu est disponible depuis le 7 mars dans seulement dix pays : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, le Mexique, le Pérou, l’Argentine et la Colombie. Les personnes vivant dans ces pays de l’hémisphère sud peuvent dès maintenant tester cette version du jeu.

Respawn l’a annoncé dans un tweet et a détaillé ce lancement dans un très enthousiaste billet de blog.

The limited regional launch for Apex Mobile is underway for its 10 participating countries! Check out our new blog to learn more and how to join. 🔗: https://t.co/teHT0LrJQQ pic.twitter.com/NEUhBnLSrv — Respawn (@Respawn) March 8, 2022

On apprend donc qu’il s’agit d’une expérience totalement indépendante des versions PC et mobile. Aucun cross-play n’est d’ailleurs possible, car, comme l’explique Respawn, les commandes, le contenu, ou encore les modes de jeu sont conçus spécifiquement pour le jeu sur mobile.

Ce lancement limité va permettre à l’équipe de développement de tester les systèmes de matchmaking et de progression, ainsi que la solidité des serveurs et le fonctionnement des achats in-game. Apex Legends Mobile conserve en effet le même modèle économique en free-to-play.

S’il s’agit d’une bonne nouvelle, les joueurs n’auront cependant pas accès à la totalité du jeu. Par exemple, seule la carte Bord du Monde est disponible. Les personnages ne sont pas non plus tous au rendez-vous : seuls Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder, et Caustic sont jouables. Plusieurs modes de jeu différent sont néanmoins disponibles : Match à mort en équipe, Mini-Battle Royale, Arènes en 3c3. Il est aussi possible de jouer en classé.

Les personnes vivant dans les pays concernés peuvent dès maintenant télécharger le jeu sur Google Play et dans l’App Store.

