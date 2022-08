Fortnite x Dragon Ball Super, voilà à quoi ça va ressembler

Nous savons déjà que rien n'est sacré pour Fortnite lorsqu'il y a de l'argent à gagner, quitte à prendre des risques. Cette fois-ci, Goku et ses compagnons débarquent sur Fortnite.

Très attendue par le public, la bande-annonce du grand événement dédié à Dragon Ball Super est désormais disponible. Oui, si vous n’aviez pas déjà lu cette information, les personnages d’Akira Toriyama vont rejoindre le jeu en free to play.

Dragon Ball has arrived on the Island! Complete quests in Dragon Ball Adventure Island, use the Kamehameha ability, quickly move around the Island with the Nimbus Cloud (Kintoun) mobility item, and much more. All info: https://t.co/zNWvrzK4I0 pic.twitter.com/CYW8laKjbZ — Fortnite (@FortniteGame) August 16, 2022

Fortnite X Dragon Ball Super Le trailer de gameplay en HD pic.twitter.com/sq1b6eGDdm — Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) August 16, 2022

Une collaboration riche en contenus

La première vidéo, que vous pouvez directement visionner au-dessus, propose un aperçu général de l’événement, qui verra Goku et ses compagnons envahir l’île de Fortnite : Royal Battle. Vous retrouverez donc Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus, avec une nouvelle compétence spéciale (le fameux Kaméhaméha) et un mode de transport (évidemment le nuage magique Kinto-kun).

En plus de tout ça, le jeu prévoit sept quêtes pour rassembler les sept boules de cristal. Ce défi permet de gagner de nouveaux accessoires, dont le Dragon Radar, des aérosols, des emotes et ainsi de suite. Par exemple, le Bâton magique (Nyoibo), le Poisson Oracle et la carapce de Kamesennin pourront être portés en tant qu’accessoires de dos.

Enfin, vous trouverez l’îlot de Tortue Géniale, au large de l’île principale. Autre façon de profiter de la collaboration : regarder un des épisodes de Dragon Ball Super dans un navire de croisière.

Fortnite prévoit d’autres étapes à la collaboration dès le 17 septembre :

Envolez-vous pour une course d’anneaux sur un nuage magique (Kinto-un) au palais de Dieu, préparez-vous à manger dans la maison de Goku et frottez-vous à une course d’obstacles à traverse la salle de l’esprit et du temps. Et ce n’est qu’un aperçu des défis qui vous attendent pour récupérer les Dragon Balls

