Ubisoft et Tencent s’associent pour booster Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six Siege

Un milliard de dollars et une nouvelle filiale : Ubisoft et Tencent unissent leurs forces pour redonner vie à leurs plus gros hits.

Quand on parle de jeux vidéo, Ubisoft est un nom qui résonne fort. Surtout en France, et pour cause.

Mais ces derniers temps, l’éditeur français a traversé des moments compliqués : des ventes en berne, des projets retardés, et une action qui a chuté comme une pierre. Alors, quand Tencent, le géant chinois du jeu, débarque avec 1,25 milliard de dollars pour donner un coup de pouce, ça fait du bruit.

Une filiale pour les meilleurs titres d’Ubisoft

L’idée principale de cet accord, c’est de créer une toute nouvelle filiale. Cette structure va regrouper les trois franchises phares d’Ubisoft : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six Siege. Tencent injecte 1,16 milliard d’euros (soit environ 1,25 milliard de dollars) pour prendre 25 % des parts de cette nouvelle entité, valorisée à 4 milliards d’euros. Sachznt que l’Ubisoft « classique » vaut actuellement 1,7 milliard à la Bourse de Paris.

Mais pourquoi scinder ces jeux en une filiale à part ? C’est une manière astucieuse de mettre en valeur ces grosses licences, qui sont comme des trésors pour Ubisoft. En les isolant, l’entreprise peut attirer des investisseurs comme Tencent tout en gardant le contrôle. Les studios de Montréal, Québec, Barcelone et d’autres vont bosser exclusivement sur ces séries et leurs spin-offs, sous la houlette d’un conseil de surveillance dédié.

Si vous vous demandez qui tient les rênes, pas de panique : c’est toujours la famille Guillemot, les fondateurs d’Ubisoft. Yves Guillemot, le PDG, a beau créer cette filiale, il ne lâche rien.

L’accord stipule qu’Ubisoft garde la majorité des parts pendant au moins deux ans, et Tencent ne pourra pas augmenter sa participation pendant cinq ans sans accord.

Cet arrangement arrive après des mois de rumeurs sur une possible vente d’Ubisoft. Avec des flops comme Avatar : Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws ou des annulations comme The Division Heartland, l’entreprise était dans le rouge. Mais grâce à cet investissement et à la réussite récente d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft reprend du poil de la bête. Les autres licences, comme The Division ou Rayman, restent dans la maison mère,