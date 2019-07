Capcom a rendu disponible Teppen, son nouveau jeu mobile mettant en scène des personnages de Street Fighter, Darkstalkers, Monster Hunter, Resident Evil ou encore Devil May Cry. Il s’agit d’un jeu de cartes très actif mettant en avant des matchs de quelques minutes seulement.

Depuis la sortie de Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry V, nombreux sont ceux à espérer que le Capcom de la grande époque… est enfin de retour. Si d’autres titres majeurs comme Monster Hunter Iceborn sont attendus sur console, il n’en oublie pas le mobile pour autant.

Après de nombreuses tentatives diverses n’ayant pas eu un grand succès, l’éditeur japonais s’est associé à GungHo afin de créer un nouveau titre étonnant, disponible dès maintenant. Baptisé Teppen (à ne pas confondre avec Tekken, grand rival de Capcom produit chez Bandai Namco), il s’agit-là… d’un jeu de cartes.

Teppen, le jeu de cartes rapide et nerveux

Sa plus grande spécificité par rapport à un titre comme Hearthstone est qu’il se veut être un jeu de cartes « d’action ». Comprenez ici qu’un match ne durera pas plus de 5 minutes en moyenne, et qu’il vous faudra être constamment actif.

En effet, l’action est en temps réel : vous devrez constamment être actif pour réagir aux cartes posées par votre adversaire et les contrer, avant de lancer la super attaque dévastatrice de votre personnage principal.

C’est peut-être là que les fans de Capcom seront le plus aux anges, puisque Teppen profite de superbes illustrations exclusives et mélange les univers de nombre de ses séries phares comme Street Fighter, Darkstalkers, Resident Evil, Devil May Cry ou encore Monster Hunter.

Teppen est disponible dès maintenant et gratuitement sur Android et iOS.