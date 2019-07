Article sponsorisé par Amazon

La prochaine extension d’Hearthstone, les Aventuriers d’Uldum, sortira le 6 août. Grâce aux Amazon Coins il déjà possible de commander 50 paquets avec une réduction de 10 euros ou de s’offrir le Megapack de 80 paquets pour 15 euros de moins. Voici la marche à suivre.

Après nous avoir fait combattre la Légion du M.A.L dans l’Éveil des Ombre, Blizzard nous emmènera dans entrailles d’Uldum pour la deuxième extension d’Hearthstone de 2019 et de l’année du Dragon avec Les Aventuriers d’Uldum. Il va à nouveau falloir acheter de nombreux paquets pour créer le deck qui fera passer le rang légende.

Comme d’habitude Blizzard propose en précommande un lot de 50 paquets (dont une carte légendaire dorée garantie) pour 49,99 euros ou le Megapack comprenant 80 paquets (dont une carte légendaire dorée garantie) et un héros Druide spécial pour 79,99 euros.

Avec les Amazon Coins vous pouvez vous les procurer pour 10 ou 15 euros de moins. La procédure est relativement simple. Il va d’abord falloir acheter des Amazon Coins puis installer l’Amazon Appstore avant d’acheter vos paquets avec la monnaie d’Amazon.

Comment acheter des paquets moins chers avec les Amazon Coins ?

Pour réduire le coût de vos achats sur Hearthstone il va falloir commencer par utiliser les Amazon Coins. Il s’agit de la monnaie virtuelle d’Amazon qui peut être utilisée pour réaliser des achats in app dans les applications disponibles sur le store d’Amazon, dont Hearthstone. Les réductions sont croissantes en fonction du nombre de coins achetés et ils sont utilisables exclusivement pour les jeux téléchargés depuis l’Amazon Appstore. 100 Amazon Coins valent 1 euro.

Dans le cas des paquets Hearthstone, il est possible d’acheter 50 paquets de cartes Les Aventuriers d’Uldum contre 5000 Amazon Coins. Ils sont vendus 40 euros en utilisant le code promotionnel disponible à cette adresse en cliquant sur le bouton « Réclamez votre code promotionnel ». Vendu 40 euros, c’est en revanche l’équivalent de 50 euros en jeu. Juste de quoi acheter le lot de 50 paquets.

5 000 Amazon Coins pour 40 euros

Pour le Mégapack, la procédure est la même, mais il vous faudra 8000 Amazon Coins. Le plus économique est d’en acheter 5000 avec le code promotionnel pour 40 euros puis d’en ajouter 2500 pour 20,75 euros et enfin 500 pour 4,25 euros. 65 euros de dépensés au total pour s’offrir le Megapack normalement affiché à 79,99 euros.

8 000 Amazon Coins pour 65 euros

Comment utiliser Amazon Coins ?

Étape 2 : installer l’Amazon Appstore

Afin de pouvoir utiliser les coins pour vos achats intégrés de Hearthstone, vous devez installer l’Amazon Appstore, disponible sur Android uniquement ou par l’intermédiaire de Bluestack. L’installation est très simple et se déroule en 3 étapes :

Depuis votre smartphone, vous pouvez télécharger l’application via ce lien, en rentrant cette adresse sur le navigateur internet de votre smartphone : https://www.amazon.fr/appstore. Vous pouvez enfin vous rendre sur notre page dédiée puis utiliser le bouton « Amazon Appstore » pour télécharger l’Amazon Appstore et Hearthstone dans la foulée.

Ouvrez ensuite l’application Téléchargements grâce à la notification ou dans votre menu d’applications, puis choisissez le fichier Amazon_App.apk et appuyez sur installer. Il faudra avoir autorisé l’installation d’applications de sources inconnues. Tout est expliqué dans notre tutoriel pour installer un fichier .APK .

Vous n’avez plus qu’à lancer l’application Amazon Appstore et vous authentifier sur votre compte Amazon. Les applications se situent dans le menu de gauche sur la catégorie Appstore Amazon. Afin d’installer Hearthstone, vous pouvez simplement rechercher l’application dans la barre de recherche, puis l’installer. NB : Si Hearthstone a déjà été installé via Google Play sur votre mobile, il faudra d’abord le désinstaller (pas de panique, vous ne perdrez rien).

Ceci fait, il faut lancer l’application, vous connecter avec votre compte Blizzard. Rendez-vous ensuite dans la boutique du jeu et achetez les paquets en choisissant d’utiliser les coins. La boutique est liée à votre compte Amazon.

Quêtes, Réincarnation et cartes Plaies : Quelles sont les nouveautés de l’extension ?

Moins sombre que l’Éveil des ombres, l’extension Les Aventuriers d’Uldum sortira le 6 août. Elle introduira 135 nouvelles cartes, un nouveau mot-clef : Réincarnation ainsi que des cartes Plaies. Les cartes Quêtes feront leur retour et nous aurons enfin une nouvelle aventure en solo qui arrivera en septembre.

Comme son nom l’indique, les créatures disposant du mot-clef « Réincarnation » reviendront à la vie avec un point de vie. Cela promet des mécaniques intéressantes avec les râles d’agonie ou les carte « ruée » qui pourront ainsi doubler leurs effets.

Lancées avec l’extension d’Un Goro et disparues depuis, les cartes quêtes vont revenir avec Uldum. Comme précédemment, il s’agit de cartes légendaires à 1 mana qui arrivent systématiquement dans votre main de départ. L’effet se déclenche lorsque les conditions sont remplies. Trois sont connues pour le moment sur les 9 prévues (une pour chaque classe), pour le Chaman, le Druide et le Démoniste.

Les cartes Plaies sont enfin des sorts dévastateurs. Blizzard n’en a que très peu dévoilé pour le moment. Mais la « Plaie de la mort » du Prêtre, seule annoncée pour le moment, donne une bonne idée de la puissance de ces cartes : elle réduit au silence tous les serviteurs avant de les détruire. Tout simplement.

