Présenté en mai dernier, Minecraft Earth sera disponible tout prochainement en version bêta. Alors que seules les préinscriptions sur iOS étaient disponibles jusqu’à présent, il est désormais possible de s’inscrire à la bêta Android.

C’est la semaine prochaine, trois mois après son annonce officielle, que Microsoft lancera officiellement la bêta de Minecraft Earth. Alors qu’il était déjà possible de se préinscrire à la version iOS, il n’était jusqu’à présent pas possible de le faire sur Android. C’est néanmoins le cas depuis ce jeudi comme le signale The Verge.

Android players, we’ve heard your call. Next week, we'll be bringing the #MinecraftEarth beta to your devices! Make sure to sign up now for your chance to join the fun!

