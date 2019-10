Un nouveau genre devient de plus en plus populaire : l'autochess. Celui de League of Legends, Teamfight Tactics, arrivera bien sur Android et iOS et, cerise sur le gâteau, pourra être joué contre des adversaires sur PC.

Riot Games fêtait hier soir les 10 ans de sa licence League of Legends. Le développeur a à cette occasion montré de nombreux projets sur lesquels il travaille, notamment un nouveau jeu de tir et un nouveau jeu de combat.

Mais ses licences existantes ont bien évidemment droit à beaucoup d’amour. Après l’annonce de l’adaptation mobile de League of Legends, au tour de son autochess Teamfight Tactics de s’ouvrir à de nouvelles plateformes.

Teamfight Tactics annoncé sur Android et iOS

Teamfight Tactics sera en effet bientôt disponible sur Android et iOS. Le jeu de réflexion et de stratégie du genre toujours plus populaire de l’autochess s’ouvre ainsi à de plus en plus de joueurs. Voici le trailer :

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Surtout, on retiendra que cette version sera elle entièrement cross-platform. De ce fait, les joueurs PC, Android et iOS joueront tous sur les mêmes serveurs, à l’image d’un Hearthstone pour ne citer que lui.

Teamfight Tactics mobile sortira définitivement en 2020 sur Android et iOS, mais vous pouvez déjà vous préinscrire sur le Play Store.