PUBG Mobile est l’un des jeux mobiles les plus populaires, mais il ne s’est pas encore adapté au 90Hz pourtant important dans le monde du jeu. Grâce à Qualcomm, il va enfin profiter des écrans 90Hz.

Qualcomm a récemment annoncé son nouveau Snapdragon 865 que l’on attend dans les prochains smartphones haut de gamme de l’année 2020. L’un des premiers à en profiter ne sera d’ailleurs autre que le Xiaomi Mi 10, même si Meizu veille au grain.

L’un des grands points d’un nouveau SoC est toujours ses performances 3D, particulièrement à l’ère de l’augmentation du taux de rafraîchissement des écrans vers le 90 voire 120Hz. Mais sur ce dernier point, il faut aussi que les jeux eux-mêmes s’adaptent…

Le 120Hz arrive sur PUBG Mobile

Ce qui n’est étonnement pas le cas encore de PUBG Mobile, qui est non seulement l’un des jeux mobiles les plus rentables et populaires mais aussi l’adaptation d’un FPS PC très compétitif… qui a besoin d’un haut taux de rafraîchissement.

Mais cela va changer. Lors de la deuxième journée de sa conférence, Qualcomm a révélé qu’il avait travaillé avec Tencent pour faire en sorte que PUBG Mobile puisse profiter du 90Hz à l’avenir. En prime, celui-ci deviendra également compatible avec le HDR10.

Et c’est…. à peu près tout pour le moment, puisqu’aucune date de sortie de la mise à jour n’a été dévoilée. On peut toutefois imaginer que Qualcomm s’est débrouillé pour que les premiers smartphones s’équipant du Snapdragon 865 en profitent derechef pour montrer les capacités du SoC.

Un tel patch n’a cependant pas vertu à rester exclusif. Un peu de patience donc : en 2020, vous jouerez en 120Hz HDR10 sur PUBG Mobile ! Du moins, si votre smartphone est compatible bien sûr. En prime, et pour d’autres titres, le Snapdragon 865 sera compatible avec un taux de rafraîchissement à 144Hz.