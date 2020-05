Apple et Google traînés en justice par Ubisoft pour un clone de Rainbow Six: Siege

Ubisoft a entamé une procédure judiciaire contre Apple et Google pour avoir autorisé la vente, sur leurs stores, d'un clone de Rainbow Six : Siege. La pomme de discorde ? Un titre mobile baptisé Area F2, effectivement très inspiré par le célèbre FPS tactique de l'éditeur français.

Ubisoft s’oppose avec vigueur à l’exploitation illégitime de ses licences phares. L’éditeur français de jeux vidéo, troisième mondial, a attaqué en justice Apple et Google pour avoir autorisé sur leurs marchés d’applications respectifs, l’AppStore et le Play Store, la vente d’un jeu mobile chinois trop inspiré par son FPS Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege.

« Area F2 est une quasi-copie carbone » de Rainbow Six : Siege, estime Ubisoft dans la plainte déposée ce vendredi auprès de la cour fédérale de Los Angeles, arguant plus loin que la chose ne peut pas « être sérieusement contestée ».

Il faut dire qu’Area F2, reprend effectivement certains éléments distinctifs du jeu d’Ubisoft. Le titre mobile développé par Ejoy, filiale du géant chinois Alibaba spécialisé dans le commerce en ligne, se dote en effet d’une direction artistique semblable et d’un gameplay similaire sur bien des points.

« Rainbow Six : Siege (ou R6S) est l’un des jeux multijoueurs compétitifs les plus populaires au monde, et fait partie des propriétés intellectuelles les plus précieuses d’Ubisoft », a indiqué l’éditeur. « Pratiquement tous les aspects d’Area F2 sont copiés sur R6S, de l’écran de sélection à l’écran de notation final, et tout ce qui se trouve entre les deux ».

« Les concurrents d’Ubisoft sont constamment à la recherche de moyens d’exploiter la popularité de R6S et de capter l’attention, et l’argent, des joueurs de R6S », insiste Ubisoft dans sa plainte.

Ubisoft is suing Apple and Google over the distribution of Area F2, a mobile game from Ejoy.

Ubisoft says the game is a "near carbon copy" or Rainbow Six Siege. Ejoy is a gaming subsidiary under Alibaba, China's largest e-commerce / tech firm.

Here is a comparison of the two: pic.twitter.com/1Sgxky1gB4

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 16, 2020