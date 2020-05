Kuo : un iPad 10.8 pouces et un iPad Mini 6 en préparation chez Apple

L'analyste Ming-Chi Kuo spécialiste des produits Apple a publié une nouvelle prédication concernant les plans d'Apple. La firme préparerait deux nouveaux iPad et ses lunettes en réalité augmentée ne seraient pas prévues avant au moins 2022.

Après l’avoir étoffé au cours des dernières années, Apple a désormais une large gamme de produits commercialisés. Une large gamme d’iPhone, de Macbook, ou même d’AirPods et d’iPad. Il devient même parfois difficile de se repérer dans le catalogue de la marque, en particulier quand on parle des tablettes. Cette situation n’est pas près de s’arranger si l’on en croit les dernières prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialisé dans produits de la marques.

Un iPad bon marché pour 2020

Première information tirée de son rapport, Apple préparerait un nouvel iPad milieu de gamme dans le but d’accompagner l’iPhone SE et de tirer les prix vers le bas dans son propre catalogue. Ce nouvel iPad aurait le droit à une diagonale de 10,8 pouces et serait présentée dans la seconde moitié de l’année 2020.

Cette diagonale ne correspond à aucun iPad actuellement sur le marché, et on ne sait donc pas s’il s’agit du remplaçant de l’iPad 10,2 pouces dont le prix débute à 389 euros, ou d’un iPad Air nouveau, actuellement commercialisé à 569 euros par Apple. Comme Ming-Chi Kuo annonce que cet iPad a pour but de jouer sur le prix, on penche plutôt pour la première hypothèse. On pourrait donc imaginer un des bords un peu affinés autour de l’écran pour le faire tenir dans le même châssis.

Ce nouvel iPad aurait aussi le droit à un processeur remis au gout du jour, pour remplacer l’actuel Apple A10 Fusion. Difficile de penser que la tablette ait le droit à une puce Apple A13 comme l’iPhone SE ou l’iPhone 11. L’iPad Pro 2020 intègre une puce A12Z, et bien que cette puce soit plus puissante sur le papier que la puce Apple A13, la guerre des chiffres pourraient semer la confusion dans l’esprit du consommateur. En somme, pourquoi investir dans un iPad Pro avec puce A12Z si l’iPad le moins cher de la gamme a le droit à une puce A13.

Un iPad Mini 6 en préparation

Les fans de l’iPad Mini ont été malmené par Apple. Après une 4e génération assez chère et décevante lancée en 2015, ils ont dû attendre 4 ans pour voir arriver la 5e génération sans changement de design, mais avec une belle mise à niveau technique.

Visiblement, Apple ne compte pas imposer le même délai avant la prochaine génération, qui serait prévue pour le début de l’année 2021. La tablette aurait un écran entre 8,5 et 9 pouces de diagonale, et devrait donc (enfin) proposer un nouveau design avec des bords affinés. La diagonale de l’écran n’a pas changé depuis l’iPad Mini premier du nom lancé en 2012.

Difficile également de savoir quelle solution de biométrie Apple pourrait utiliser pour sa petite tablette. Si les bords autour de l’écran sont réduits, la marque pourrait ne plus intégrer son bouton TouchID en façade. L’iPad Mini aurait donc le droit à Face ID, déjà utilisé sur l’iPad Pro, ou une nouvelle solution de lecteur d’empreintes, situé sous l’écran.

Apple Glass : les lunettes arriveraient pas avant 2022

Dernier élément du rapport, les lunettes de réalité augmentée d’Apple ne serait pas prêtes avant l’année 2022, au mieux. On est très loin de la précédente prédiction de Ming-Chi Kuo qui annonçait une sortie pour 2020. Il explique que les lunettes ont pour le moment un coût de fabrication élevé en raison de la complexité de leur conception. C’est aussi pour cette raison que Microsoft réserve Hololens au marché professionnel pour le moment. On imagine que la situation actuelle ne doit pas aider à la conception de l’objet.