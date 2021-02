FIFA : le célèbre jeu de foot va avoir droit à six applications sur smartphones

EA Sports prépare six nouvelles déclinaisons mobiles de FIFA, sa célèbre franchise de jeux vidéo footballistique. Le développeur promet de proposer des expériences variées, mais n'indique aucune date de sortie pour le moment.

La franchise FIFA développée par Electronic Arts est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires au monde, se classant régulièrement dans les meilleures ventes du secteur dans divers pays. Le jeu de football est ainsi plébiscité par des millions de personnes. Or, la bataille se joue aussi sur nos smartphones et EA Sports le sait très bien.

Pour aller plus loin

Le jeu vidéo mobile démarre son âge d’or

À cet égard, l’entreprise annonce travailler sur « six expériences de football » qu’elle compte proposer sur mobile.

De la simulation à l’arcade

Ces dernières iront « de la simulation authentique à des formats d’arcade uniques offrant de nouvelles façons de jouer à tout le monde ». N’attendez toutefois pas plus de détails pour le moment, EA Sports se contente d’expliquer que davantage d’informations seront dévoilées à l’avenir.

On peut simplement se prêter au jeu des spéculations et supposer que parmi ces six applications, on pourrait en trouver une proposant de gérer une équipe et une autre permettant d’incarner un seul joueur pour le faire progresser dans sa carrière.

À l’heure actuelle, la franchise FIFA d’EA propose deux applications officielles : le jeu FIFA Football et FIFA 21 Companion, le service dédié au mode en ligne FUT (FIFA Ultimate Team).

FIFA Football Télécharger FIFA Football gratuitement APK

Ambitieux, Electronic Arts annonce aussi que son jeu free to play sur ordinateur et initialement réservé à l’Asie, FIFA Online 4, va se déployer dans 15 nouveaux pays, sans indiquer lesquels précisément.