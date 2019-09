Article sponsorisé par Ivacy VPN

Que ce soit à la télévision, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, les VPN sont partout. Mais à quoi servent-ils réellement ? Réponse dans ces quelques lignes.

À en croire les nombreuses publicités que l’on peut trouver sur Internet, un VPN est avant tout un outil permettant de se débarrasser de dangereux hackeurs qui en veulent à nos données. C’est vrai, mais un VPN ne se limite pas uniquement à cela. Voici les trois utilisations principales que l’on peut faire d’un VPN installé sur son PC, son smartphone ou même les téléviseurs sous Android TV. Si vous êtes actuellement à la recherche d’un VPN à bas prix, Ivacy VPN est actuellement au prix de 1,99 euro par mois pendant deux ans.

Protéger son anonymat en ligne

Alors voilà, sur Internet, des gens malintentionnés avec des cagoules rôdent à côté de votre connexion. Ils veulent vos données, ils désirent s’emparer de vos numéros de carte bancaire, ils veulent savoir ce que vous faites tous les soirs sur ces sites de poneys.

Évidemment, il n’y a pas vraiment de hackers malveillants qui en veulent tous les jours à vos données. Mais qu’on le veuille ou non, le web est aujourd’hui très surveillé. Que ce soit sur les réseaux peer-to-peer, ou par des réseaux sociaux qui aiment savoir d’où vous vous connectez et ce que vous faites, il est difficile de se cacher de l’état ou des grandes entreprises de la tech.

Le VPN n’est pas forcément une solution magique (si vous êtes connectés à Facebook, Facebook saura toujours ce que vous faites), mais c’est un bon premier pas pour s’assurer que l’on n’est pas toujours tracé. Pour rappel, un VPN permet de délocaliser son adresse IP en se connectant sur un serveur, souvent situé à l’étranger. La communication entre l’appareil où est installé le VPN et le serveur est en effet chiffré. Impossible pour qui que ce soit de savoir sur quel site vous vous rendez ou quel fichier vous téléchargez.

Accéder au catalogue américain de Netflix

Les VPN permettent de délocaliser facilement sa connexion à l’étranger. Un serveur situé aux États-Unis permettra donc… d’accéder au catalogue américain de Netflix comme si vous étiez présent sur le territoire américain.

D’une manière générale, un VPN permet de contourner ce que l’on appelle les « géoblocages », les blocages mis en places par les sites web ou les services en fonction des pays où l’on se trouve. C’est le cas de Netflix — dont le catalogue américain est bien plus riche que le catalogue européen –, mais cela fonctionne aussi pour Amazon Prime Video ou pour accéder aux chaînes de télévision américaines.

Le contournement des géoblocages a aussi une autre utilité : il permet de faire baisser le prix des locations ou des services en ligne. Le prix d’une voiture de location peut ainsi varier de 5 à 15 % suivant le pays où l’on fait sa recherche. Il suffit alors de se connecter à un VPN pour « tester » les prix en changeant de serveur depuis l’application VPN.

Ce que ne permet pas un VPN

Le VPN est aujourd’hui un véritable couteau suisse numérique. Il permet aussi bien de contourner la censure de pays qui restreignent l’accès à Internet (la Chine, l’Iran, pour ne citer qu’eux), garantit la sécurité de la connexion sur les points d’accès WiFi ouverts ou encore et assure d’une manière générale votre anonymat en ligne.

En revanche, un VPN n’est pas un bouclier numérique contre les différentes menaces cyber. S’il protège votre connexion en la chiffrant, il ne vous protégera pas des virus et ne vous prémunit pas du social engineering. Par définition, un VPN ne regarde pas les données que vous téléchargez ou que vous utilisez : il ne peut rien faire si vous vous rendez sur des sites louches ou si vous téléchargez des fichiers suspects !

Ivacy VPN, un VPN bon marché et efficace

Ivacy VPN est une solution de VPN très avantageuse. C’est tout d’abord l’une des moins chères du marché. Elle est actuellement en promotion et elle est proposée actuellement au tarif de 1,99 euro par mois pendant deux ans (soit 47,76 euros au total). Ivacy VPN est un acteur historique du monde du VPN. La société a en effet été fondée en 2007. C’est la première à avoir introduit le « split tunneling », permettant de faire passer le trafic Internet chiffré du VPN uniquement pour certaines applications ou logiciel, sur son client.

Ivacy VPN propose actuellement plus de 1000 serveurs répartis dans 100 pays du monde, ne conserve aucune donnée sur ses utilisateurs et permet de contourner le blocage de Netflix US en se connectant à ses serveurs américains. Son application, très simple d’utilisation permet de choisir facilement le type de serveur spécialisé sur lesquels on désire se connecter : pour du téléchargement en peer-to-peer, pour du streaming ou pour contourner les géoblocages.

Sachez pour finir que le club de football anglais West Ham United, actuellement dans le haut du classement de la Premier League, ainsi que le club d’esport GamersOrigin ont choisit tous deux Ivacy comme leur sponsor officiel.

