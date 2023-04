Cet émulateur lance des applications iOS sur Android, mais il y a un mais

Un émulateur lancé par un développeur suédois permettait il y a quelques mois le lancement d'anciennes applications iOS sur macOS et Windows. Sous une forme un peu différente, ce dernier arrive désormais sur Android... avec de sérieuses limitations.

Vous attendiez un émulateur iOS sur Android (et non pas un simple launcher) ? Il existe, mais il pourrait vous décevoir au moins en partie. Basé sur « touchHLE », qui permettait depuis quelques mois le lancement de vieilles applications iOS sur macOS et Windows, ce nouvel émulateur porté par un autre développeur souffre de nombreuses limitations.

Comme le rappelle 9to5Mac, émuler iOS sur un autre système d’exploitation est une tâche ardue : l’OS mobile d’Apple est conçu pour fonctionner sur des composants spécifiques et pas sur d’autres. Cela n’a pas empêché certains développeurs de détourner suffisamment le système pour réussir à en émuler de vieilles versions, ces dernières étant beaucoup moins sécurisées… et donc bien plus simples à exploiter pour une réutilisation sur d’autres plateformes.

Une émulation iOS sur Android… très parcellaire

Avec touchHLE et sa variante Android, il est toutefois impossible d’émuler une ancienne version d’iOS dans son intégralité. Comprenez que seules de vieilles applications, compatibles avec ces anciennes versions du système, peuvent être exploitées. Parmi ces applis, des jeux mobiles désormais datés, comme Super Monkey Ball ou encore Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D, que l’on avait effectivement déjà vus en émulation sur Mac et PC.

Grâce au travail réalisé par le développeur « ciciplusplus », touchHLE parvient à être porté avec succès sur Android et les jeux mentionnés plus haut peuvent ainsi être lancés sur Android sans difficulté particulière. Mais attention aux nombreuses limitations induites dans le cas présent.

On apprend par exemple que les applications concernées par cette émulation ne fonctionnent que sur des puces dotées de l’architecture AArch64. Il est par ailleurs nécessaire de disposer des programmes d’installation originaux relatifs aux applications que vous souhaitez exécuter via touchHLE, ce qui rend l’émulation un peu plus contraignante encore. Dernier point, et pas des moindres : seul Super Monkey Ball a pour l’instant été testé avec touchHLE pour Android. Il est donc fort possible que des problèmes soient découverts à l’avenir avec d’autres jeux ou applications.

Rien ne nous dit par ailleurs que ce projet d’émulation d’iOS sera étendu à plus d’applications et jeux à l’avenir. En l’état, il s’agit donc surtout d’une démonstration logicielle parcellaire, confinant à la simple preuve de concept.

Ces précisions étant données, si vous désirez essayer l’émulateur par vous-même, c’est possible. Toutes les informations nécessaires pour y parvenir sont contenues sur GitHub, à cette adresse.

