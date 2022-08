iOS 16 sur Android : croquez dans la pomme avec ce launcher à succès

L'application Lanceur iOS 16 sur le Google Play Store rencontre un franc succès et compte plus de 50 millions d'applications. Elle permet, sur un smartphone Android, de simuler l'expérience logicielle du dernier OS d'Apple.

La version stable d’iOS 16 se prépare lentement, mais sûrement. Évidemment, d’aucuns sont particulièrement impatients de mettre la main dessus. Toutefois, les utilisatrices et utilisateurs d’iPhone ne sont pas les seules personnes enthousiastes. Du côté d’Android aussi, la dernière mouture de l’OS d’Apple attire les regards. En atteste le succès rencontré sur le Play Store par l’application baptisée « Lanceur iOS 16 » et mis en lumière par PhoneArena.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un lanceur d’applications — un launcher — imitant le style visuel d’iOS 16. La page de Lanceur iOS 16 sur le Play Store affiche plus de 50 millions de téléchargements. Le service plaît visiblement puisqu’il peut se targuer d’une note moyenne de 4,8 étoiles obtenues après 2,3 millions d’avis laissés par les utilisateurs et utilisatrices.

iOS sur Android, un succès garanti ?

Comme le souligne sur Twitter Parker Ortolani — de chez The Verge et Polygon –, il existe de nombreuses applications sur le Play Store proposant de simuler l’expérience iOS sur Android.

Or, une large majorité d’entre elles cumulent des millions de téléchargements à chaque fois. À croire qu’il s’agit d’une formule gagnante à chaque coup. ll faut dire que cela peut intéresser certaines personnes curieuses de savoir si l’herbe est plus verte chez Apple ou qui ont juste envie de varier les plaisirs en diversifiant leurs launchers. D’autres souhaitent peut-être simplement tester une expérience proche d’iOS avant de se décider à acheter un iPhone.

Un succès à nuancer

Précisons que l’application n’est pas tout à fait nouvelle. Créée par un certain LuuTinh Developer, elle date en réalité de 2018 et a été mise à jour tout récemment pour s’adapter au look d’iOS 16. Le succès de Lanceur iOS 16 n’est donc pas fulgurant a priori. Il se serait plutôt construit en quelques années. Cela prouve quand même une belle appétence de la part des personnes sur Android.

Rappelons aussi qu’un laucher se contente de modifier l’apparence visuelle d’une interface. En aucun cas, il ne fera tourner un autre système d’exploitation sur votre téléphone. Enfin, n’oubliez tout de même pas qu’Android 13 goûte déjà à sa version stable, mais son déploiement sera bien plus lent que celui d’iOS 16.

