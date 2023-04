iOS 17 : ces iPhone et iPad seraient privés de mise à jour par Apple, vraiment ?

Apple lâcherait six iPhone et iPad pour la mise à jour iOS 17 et iPadOS 17 attendue en 2023. Voici la liste des appareils supposément concernés. Cependant, la rumeur est contestée.

iOS 17 promet d’être une mise à jour importante du côté d’Apple et on peut espérer beaucoup pour iPadOS 17 également. Et alors que les premières informations officielles au sujet de cette nouvelle version du système d’exploitation sont attendues pour la WWDC 23 prévue pour le mois de juin, voici déjà une liste des iPhone et des iPad qui ne recevraient pas la mise à jour.

L’information est relayée par le site spécialisé MacRumors qui cite une source sur Twitter que le média présente comme étant fiable pour ses précédentes révélations sur les mises à jour logicielles d’Apple. Hélas, la source en question limite la visibilité de ces tweets.

Le tout est donc à considérer avec un maximum de pincettes et on peut simplement s’appuyer sur l’expertise de MacRumors qui jouit tout de même d’une bonne réputation en la matière. Hélas, le même média a ensuite publié un autre article expliquant qu’un autre leaker réputé a réagi sur ses forums en indiquant que « c’était tout simplement faux ».

Les iPhone et iPad qui seraient privés sur iOS 17 et iPadOS 17 selon la rumeur

Restons donc prudent. À toutes fin utiles, voici les iPhone et les iPad qui n’auraient pas droit à iOS 17 et iPadOS 17.

Notez que les appareils figurant dans cette liste ont été commercialisés entre novembre 2015 et novembre 2017. La WWDC permettra sans doute d’y voir plus clair.

