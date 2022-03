Android 13 : utiliser son smartphone dans le noir complet devrait être plus agréable

Sur Android 13, le mode sombre pourrait se baser sur votre heure de coucher, tirée du menu bien-être numérique. Un petit ajout qui pourrait avoir son utilité.

C’est le genre de fonctionnalité qui nous fait penser : attendez, mais mon smartphone ne le faisait pas déjà ? D’après le très bien informé journaliste Mishaal Rahman, Android 13 devrait rajouter un système qui permet d’activer le mode sombre automatiquement lorsque vous vous rendez au lit.

Et pour répondre à la question, Android 12 n’était pas encore capable de le faire. En effet, s’il est d’ores et déjà possible de lui demander d’activer le mode sombre à heure fixe, ou de se caler sur la course du soleil, votre téléphone puiserait là dans vos données d’heure de coucher, contenue dans le menu bien-être numérique.

Comment l’activer ?

Comme d’habitude, il s’agirait pour votre téléphone d’afficher le texte en blanc sur fond noir. L’avantage est double : cela évite de se bruler la rétine au milieu de la nuit, mais on économise aussi de la batterie au passage sur les écrans Oled, puisqu’un pixel noir est un pixel éteint. Le fait de pouvoir caler l’heure de passage au mode sombre sur l’heure de coucher pourrait par ailleurs aider à rendre l’option plus organique et agréable à utiliser, plutôt qu’un horaire fixe tout simple.

Sur la Developer preview 2 d’Android 13, l’option est activable dans le menu « feature flag » à « settings_app_allow_dark_theme_activation_at_bedtime. »

Le mode sombre sur Android 13 pourra s’activer lorsque vous allez au lit. // Source : Mishaal Rahman Le mode sombre sur Android 13 pourra s’activer lorsque vous allez au lit. // Source : Mishaal Rahman

Une fois cela fait, il suffit de se rendre dans le menu écran et l’option apparaît dans le menu consacré au thème sombre.

Android 13, c’est pour quand ?

Google a pour habitude de présenter son nouvel OS lors de sa conférence, la Google I/O, qui se tient habituellement au mois de mai. Puis il faudra attendre les mois de septembre ou octobre avant de voir Android 13 débouler en bêta sur certains téléphones premium, avant un déploiement plus large. D’ici là, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice d’un Pixel 4 ou tout autre Pixel plus récent, vous pouvez installer la Developer Preview.

https://www.frandroid.com/humanoid/670906_frandroid-mode-sombre

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.