Publicité intempestive et chute de l’autonomie : voici les signes que votre smartphone est piraté

Si votre smartphone se décharge plus rapidement qu'à l'accoutumée, ce n'est pas nécessairement un problème de batterie. Il est peut-être victime d'un logiciel malveillant.

Se faire pirater son smartphone n’arrive pas qu’aux autres. Personne n’est complètement à l’abri d’une cyberattaque. Malwares, connexions Wi-Fi non sécurisées, phishing ou arnaques téléphoniques : les méthodes usitées par les hackers sont variées et les plus sophistiquées sont souvent difficiles à détecter.

Le souci, c’est que la prise de conscience arrive généralement trop tard, une fois que le piège s’est refermé. Heureusement, quelques astuces vous permettent d’identifier si votre smartphone a été piraté.

Alerte n° 1 : votre smartphone se décharge vite

Dès lors que votre mobile est espionné, il perd considérablement de son autonomie. En piratant votre smartphone, les hackers cherchent avant tout à collecter vos données, et ce flux requiert des ressources, réduisant de fait le niveau de la batterie. C’est d’autant plus perceptible durant les phases pendant lesquelles vous ne l’utilisez pas activement, car il se décharge malgré tout à vue d’œil.

Concrètement, lorsque les hackers vous attaquent par le biais de malwares, ils cherchent à obtenir le maximum d’informations sur vous, et idéalement les codes d’accès de vos comptes en ligne ainsi que vos coordonnées bancaires. Ils chargent donc des programmes malveillants d’enregistrer pour eux vos saisies au clavier, vos données de navigation web, les messages que vous recevez et parfois de réaliser des captures d’écran et vidéo à votre insu.

À noter qu’en marge des malwares, les hackers peuvent aussi recourir à d’autres modes opératoires comme l’utilisation d’une brèche de sécurité sur l’une de vos applications ou via en une connexion Wi-Fi publique non sécurisée. Mais dans tous les cas, la conséquence est la même : ils renvoient un grand nombre de données et affectent donc l’autonomie de votre appareil.

Alerte n° 2 : votre smartphone bugue et surchauffe

Les hackers cherchent à passer inaperçu lors de leurs attaques. Les plus aguerris parviennent d’ailleurs à ne déclencher la collecte et le transfert de données que lorsque vous êtes actif sur votre smartphone. De cette manière, même si le niveau de batterie s’amenuise rapidement, vous ne vous en apercevez pas forcément.

Pour autant, il existe un autre moyen de détecter leur intrusion. C’est du côté de la performance de votre mobile que tout se passe. En effet, il n’est pas rare que, sous le coup d’un piratage, votre smartphone subisse quelques ralentissements, voire qu’il surchauffe. De plus, quand le hacker prend la main sur votre appareil, vous pouvez avoir la sensation que ce dernier présente un comportement erratique.

Attention toutefois à ne pas vous alarmer au moindre signe. En effet, si vous regardez Netflix depuis plusieurs heures, que vous jouez en ligne ou que vous utilisez des applications énergivores, il est normal que votre smartphone soit mis à rude épreuve et tende à chauffer.

Alerte n° 3 : des applications apparaissent comme par magie

Pour fonctionner, certains malwares ont besoin d’installer des applications spécifiques sur votre smartphone. Généralement, elles ne sont pas masquées et sont visibles depuis l’écran d’accueil.

Une nouvelle icône faisant étrangement surface doit donc immédiatement vous interpeller. D’où l’intérêt de bien organiser ses applications, de faire régulièrement le tri et surtout de désinstaller toutes celles que vous n’utilisez plus. Auquel cas, vous risquez de ne pas apercevoir l’apparition d’une nouvelle app sur l’un des écrans de votre mobile.

Alerte n° 4 : les publicités intempestives se multiplient

Certaines applications malveillantes, appelées adwares, sont destinées à vous bombarder de publicités au format pop-up. Particulièrement gênantes, celles-ci se multiplient sans raison apparente, sans action de votre part, et s’interposent au-dessus de tous les autres programmes. Votre smartphone devient alors rapidement inutilisable. À travers cette pratique, leur objectif est simple : vous forcer à cliquer sur un maximum de publicités afin de générer des revenus.

Pour éviter d’être confronté à ces adwares, il est vivement recommandé sous Android de s’en tenir aux applications du Play Store, celles-ci étant préalablement vérifiées par Google. Dans le prolongement, ne cliquez jamais sur un lien reçu par e-mail ou par SMS, car le site de destination peut s’avérer frauduleux et pourrait alors contenir un logiciel malveillant. De même, évitez de télécharger des images et autres pièces jointes d’un e-mail, à moins d’être certain de la fiabilité de son émetteur.

Un doute ? Vérifiez vos factures et votre compte bancaire

Si certains signes ne trompent pas, il n’est pas toujours si simple de détecter un éventuel piratage de son smartphone et une compromission de ses espaces personnels en ligne. Un mobile qui chauffe légèrement et quelques publicités qui s’affichent ponctuellement au premier plan ne suffisent pas à tirer des conclusions hâtives. Mais alors, comment savoir si on est victime de cyberattaque ?

Au moindre doute, surveillez l’évolution de votre consommation de données mobiles. En effet, celle-ci explose automatiquement en cas de piratage. Ensuite, surveillez de près vos comptes bancaires. C’est le moyen le plus efficace pour s’assurer que votre carte bancaire n’a pas été utilisée à vos dépens. Et si c’est le cas, vous devez réagir vite, en faisant immédiatement opposition sur votre carte, et en déclarant la fraude auprès de votre conseiller bancaire.

Les bonnes pratiques pour limiter les risques de piratage

Le piratage de votre smartphone et de vos comptes en ligne peut avoir des conséquences majeures, allant de la « simple » revente de vos données personnelles à l’usurpation d’identité. Afin de vous en prémunir, quelques précautions s’imposent. Voici les plus simples et les plus efficaces à mettre en œuvre :

sécurisez l’ensemble de vos espaces personnels avec des codes d’accès uniques et forts. Appuyez-vous sur un gestionnaire de mots de passe pour vous faciliter les démarches et activer l’authentification à double facteur (2FA), idéalement avec une validation par application, chaque fois que cette option est proposée ;

maintenez à jour le système d’exploitation de votre smartphone, ainsi que vos applications afin de limiter les brèches de sécurité ;

parcourez régulièrement la liste des applications installées sur votre appareil et désinstallez toutes celles que vous n’utilisez plus ou dont vous n’avez aucun souvenir ;

limitez-vous aux applications disponibles sur le Play Store et l’App Store et privilégiez celles qui sont bien notées et développées par des éditeurs reconnus ;

préférez le réseau mobile aux réseaux Wi-Fi publics, surtout si vous ne disposez pas de VPN ;

ne cliquez jamais sur des liens reçus par message et ne communiquez jamais d’informations personnelles ou sensibles par SMS, e-mail, téléphone, ou même via des formulaires intégrés à des sites internet semblant fiables de prime abord.

Même si la prudence reste quoi qu’il arrive de rigueur, certaines solutions de cybersécurité comme celles de Bitdefender peuvent se charger pour vous d’optimiser la sécurité de votre smartphone et renforcer la confidentialité de vos données personnelles.

Bitdefender Premium Security Plus : un outil complet pour gagner en sérénité

Bitdefender Premium Security Plus s’impose comme l’une des solutions de cybersécurité les plus complètes et les plus compétitives du marché. Celle-ci protège jusqu’à 10 de vos appareils contre tout type de cybermenaces, qu’il s’agisse de virus, de malwares ou même de tentatives de phishing. Une protection déjà large, à laquelle s’ajoute un VPN illimité, un pare-feu, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe.

Pour aller encore plus loin, le dispositif scanne en continu le web ainsi que le dark web, puis vous alerte quand vos données personnelles sont compromises. En prime, l’outil vous communique régulièrement des conseils avisés pour garder ou reprendre efficacement la main sur votre identité numérique.

Aussi avancée soit-elle, cette solution de cybersécurité est particulièrement simple à utiliser et ne requiert aucune installation. Autant d’atouts auxquels s’ajoute en ce moment une remise exceptionnelle de 50 %, faisant tomber le prix de l’abonnement annuel de 179,99 à 89,99 euros.