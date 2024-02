LineageOS 21 : Android 14 pour des dizaines de smartphones Android

Lineage, la plus célèbre ROM Android, passe à Android 14.

LineageOS, terme familier pour les adeptes de Frandroid, représente un pan important de la culture Android.

Anciennement connu sous le nom de CyanogenMod, ce système d’exploitation est une alternative prisée offrant les dernières fonctionnalités d’Android tout en se rapprochant de l’Android Open Source Project (AOSP). Avec le temps, LineageOS s’est imposé comme une référence dans le milieu des ROMs personnalisées.

Aujourd’hui, ils reviennent avec LineageOS 21 basé sur Android 14. Ce n’est certes pas la seule ROM custom sous Android 14, mais vu la réputation de stabilité et de fiabilité de LineageOS, ça vaut le coup d’œil.

Cette nouvelle mouture est l’occasion de voir débarquer un tas de nouveautés, notamment des mises à jour d’apps intégrées, et des améliorations côté sécurité et expérience utilisateur qui ne sont pas pour déplaire.

Les apps phares du système ont eu droit à un lifting complet en adoptant le style Material You. On parle ici d’Aperture pour les photos, Jelly pour le surf sur le web, sans oublier Dialer, Contacts, Messaging, le clavier LatinIME et la calculatrice. Côté look et fonctionnalités, c’est un grand bond en avant.

Pour ceux qui aiment garder leurs appareils sécurisés (et qui ne le fait pas ?), bonne nouvelle : Lineage 21 intègre les derniers correctifs de sécurité, de janvier 2023 à février 2024.

Et pour stocker vos photos, Glimpse, la nouvelle app de galerie, vient remplacer Gallery2 avec des fonctions inédites.

Comment passer à LineageOS 21 ?

LineageOS 21 est prêt à être installé sur un tas d’appareils, des smartphones aux tablettes. Pour savoir si votre appareil peut en profiter, un petit tour sur le site de LineageOS et sa page de téléchargement vous éclairera.

Attention, ce n’est pas à la portée de tous : il faut savoir installer une ROM, rooter son smartphone… mais c’est un moyen de redonner un coup de jeune à votre appareil.

Parmi les smartphones mis à jour, il y a les Google Pixek, du Pixel 6 au Pixel 8, les Motorola du Z3 Play au Edge 30, toute une flopée de Xiaomi, le Razr Phone 2 et même un Asus Zenhone 5Z.