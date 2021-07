Monabanq veut maintenant vous faire gagner de l’argent à chaque achat

Les banques en ligne proposent généralement des primes de bienvenue, mais la démarche de Monabanq est aujourd’hui assez différente. Pour toute ouverture d’un nouveau compte avec une carte bancaire, vous recevrez de l’argent à chaque achat. Ce n’est pas beau ça ?

Pendant la période des soldes d’été 2021, la banque en ligne du Crédit Mutuel, Monabanq, décide de changer la formule de sa prime de bienvenue. Il ne s’agit plus d’obtenir des versements partiels, mais de recevoir de l’argent à chaque achat effectué avec votre nouvelle carte bancaire. L’offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients.

À partir du 12 juillet 2021, celles et ceux qui ouvriront un nouveau compte bancaire (avec une carte bancaire de leur choix) chez Monabanq seront éligibles à cette offre de bienvenue pouvant monter jusqu’à un total de 160 euros offerts.

Qui est Monabanq ?

Appartenant au groupe Crédit Mutuel, Monabanq est une banque en ligne qui offre des avantages que peu de banques en ligne ont la possibilité de proposer. Par exemple, vous recevez un chéquier, mais vous pouvez aussi déposer du liquide et des chèques sur votre compte Monabanq en vous déplaçant dans une banque physique CIC. Depuis l’application, vous pouvez d’ailleurs accéder à une carte afin d’apercevoir tous les distributeurs compatibles autour de vous.

L’application en elle-même est claire et simple à utiliser au quotidien, et propose des fonctionnalités pratiques pour gérer son budget, notamment en catégorisant ses dépenses ou en simulant son épargne. Elle est également compatible avec Google Pay et Apple Pay. Vous aurez par ailleurs un RIB français.

Que propose l’offre de bienvenue ?

Vous pouvez choisir n’importe quel compte (Pratiq, Pratiq+, Uniq et Uniq+) et n’importe quelle carte bancaire (Visa à autorisation systématique, Visa Classic ou Visa Premier) pour être éligible. Le principe de l’offre est de faire des achats pour recevoir de l’argent. Vous récupérerez alors sur ces derniers 0,5 % du montant pour un compte Pratiq ou Pratiq+ et 1 % pour un compte Uniq ou Uniq+. Vous pouvez cumuler au maximum 80 euros par an, donc 160 euros sur deux ans.

Comment ouvrir un compte ?

Pour l’ouverture du compte, c’est assez simple. Depuis le site Internet, il suffit de renseigner son état civil, ses coordonnées et sa situation financière, même il n’y a pas de conditions de revenus, ainsi que de fournir certains justificatifs. Cela ne prend que quelques minutes. Évidemment, il faut être majeur pour ouvrir un compte et posséder un autre compte (dans une banque traditionnelle) pour faire un premier virement de 150 euros afin de valider votre demande.

