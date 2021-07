Soldes 2eme démarque : voici les meilleures offres à suivre en DIRECT

La deuxième démarque des soldes d'été 2021 vient d'être lancée et de nombreux produits sont encore en promotion, d'autres ont même baissé de prix. Nous allons donc continuer de vous référencer les meilleures offres sur des produits populaires et que nous recommandons, toujours au meilleur prix possible.

L’édition 2021 des soldes d’été regorge d’offres en tout genre, il est donc important de faire le tri entre les vrais bons plans et… les faux bons plans. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez rien à faire, puisque Frandroid le fait pour vous en sélectionnant et partageant uniquement les meilleures offres de l’événement.

La deuxième démarque des soldes d’été 2021

Cet événement se déroulent du mercredi 30 juin dès 8 heures du matin jusqu’au mardi 27 juillet à minuit. Les produits du monde de la Tech seront évidemment à l’honneur avec de grosses promotions sur les smartphones, tablettes, PC portables, TV, casques audio et écouteurs sans fil, objets connectés, etc.

La particularité des soldes par rapport aux autres événements commerciaux — comme le Black Friday ou les French Days — sont les démarques, qui interviendront chaque semaine, le mercredi, jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif – à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Où faire ses emplettes ?

La plupart des enseignes françaises jouent évidemment le jeu des promotions pendant ces 4 semaines de promotion, tout comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, des meilleurs PC portables et bien d’autres à venir.

Les meilleures offres en direct

Cet article sera mis à jour régulièrement, au rythme des ventes flash : n’hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois. Vous pouvez l’actualiser en cliquant ici.

