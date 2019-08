Le DJI Osmo Mobile vient d’être officialisé. Ce nouveau stabilisateur pour smartphone se dote d’un design pliable qui le rend plus facilement transportable dans votre sac à dos.

Le DJI Osmo Mobile 3 vient tout juste d’être officialisé. Comme toujours à la sortie d’un produit de cette envergure, ce dernier promet d’embarquer les dernières technologies et d’offrir la meilleure expérience possible à l’utilisateur. Ce que l’on va surtout retenir c’est que cette nouvelle itération du stabilisateur pour smartphone se plie pour être plus facilement transportable. Pratique pour celles et ceux qui voyagent beaucoup.

Par ailleurs, il est précisé que des mécanismes de verrouillage garantissent la sécurité du produit lorsqu’il est replié.

Au-delà de cela, le DJI Osmo Mobile 3 garde une esthétique assez proche de ce que proposait son prédécesseur, l’Osmo Mobile 2 franchement convaincant. DJI mentionne aussi une utilisation à une main simplifiée, où toutes les fonctionnalités sont à portée de pouce grâce aux boutons présents sur la nacelle.

« Par ailleurs, avec le nouveau design, les ports audio et de recharge ne sont plus obstrués, ce qui permet aux utilisateurs de recharger l’appareil ou d’utiliser des micros externes sans difficulté », lit-on dans le communiqué de la marque. Cette dernière met aussi en avant l’option Rotation rapide permettant de passer du mode portrait à paysage facilement.

D’autres fonctionnalités sont aussi plébiscitées :

Mode story pour ajouter des filtres et de la musique aux vidéos

pour ajouter des filtres et de la musique aux vidéos Contrôle gestuel : faites un « V » avec les doigts ou montrer la paume de la main déclenche le retardateur

faites un « V » avec les doigts ou montrer la paume de la main déclenche le retardateur Mode sport pour un suivi plus réactif des mouvements

pour un suivi plus réactif des mouvements ActiveTrack 3.0 : l’Osmo Mobile 3 suit automatiquement l’objet de votre choix

l’Osmo Mobile 3 suit automatiquement l’objet de votre choix Hyperlapse, Panorama (180 degrés) et Ralenti (x4 ou x8)

Enfin, le DJI Osmo Mobile 3 promet une autonomie dépassant les 15 heures.

Prix et disponibilité

DJI propose son Osmo Mobile 3 au prix de 109 euros pour la version standard. Comptez 129 euros pour le pack comprenant le stabilisateur, la poignée trépied et la mallette de transport.