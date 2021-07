Soldes : le TOP 10 des offres pour se faire plaisir à moins de 100 euros

Dans cet article, nous avons trié les nombreuses offres des soldes d'été 2021 pour vous proposer uniquement les meilleurs produits Tech actuellement disponibles à moins de 100 euros. Sans plus attendre, voici notre TOP 10.

Les soldes d’été 2021 permettent de se faire plaisir même avec un budget qui ne dépasse pas les 100 euros. Il est d’ailleurs intéressant de voir que quelques produits Tech habituellement commercialisés au-delà de cette barre symbolique passent juste en dessous de cette dernière pour devenir plus bien abordables.

Les meilleures offres des soldes à moins de 100 €

Xiaomi fait son réveil connecté pas cher

Le Xiaomi Mi Smart Clock est un réveil connecté dans la même veine de ce que propose Lenovo avec son propre Smart Clock. Le design n’est pas forcément le même, mais l’expérience utilisateur reste identique, notamment avec la présence de Google Assistant. Son écran de 4 pouces vous permettra d’avoir quelques informations d’un rapide coup d’œil, comme l’heure, la météo du jour ou encore si une alarme est programmée. Il peut même se connecter à d’autres appareils, comme une caméra par exemple, pour avoir un retour vidéo directement sur le réveil.

On le trouve actuellement à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Une enceinte Bluetooth pour cet été ?

Anker propose une enceinte Bluetooth avec une belle puissance sonore avec sa Motion+ compatible Hi-Res et aptX, qui ravira les plus audiophiles d’entre vous. Elle est également certifiée IPX7 pour les soirées en extérieur et possède une autonomie de 12 heures, rechargeable rapidement via son port USB-C.

On la trouve actuellement à 79 euros au lieu de 99 euros.

Idéal pour télétravailler depuis son canapé

Le Logitech K400 Plus est une très bonne solution pour qui souhaite contrôler son PC à distance sur un seul appareil. Il est très pratique à utiliser avec son pavé tactile intégré et sa portée de 10 mètres, il est d’ailleurs compatible avec les appareils Android et Chrome OS.

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus est disponible à 21 euros sur Amazon au lieu de 44,99 habituellement.

Le smartphone pas cher, mais efficace

La gamme Redmi de chez Xiaomi se destine aux budgets plus serrés sans pour autant négliger la qualité de ses appareils. Le 9A est un smartphone qui se concentre sur l’essentiel et son prix est forcément très avantageux. Son principal atout est sans aucun doute sa grosse batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de 2 à 3 jours selon votre utilisation.

On le trouve actuellement à 89 euros au lieu de 99 euros. Il était commercialisé à 129 euros au lancement.

La nouvelle manette Xbox rouge en solde

Cette manette Xbox qui a accompagné les consoles Series X et S a apporté quelques nouveautés, comme la croix directionnelle qui est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve également un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Ce même effet granuleux intervient également sur les gâchettes et les sticks analogiques, pour une meilleure adhérence. La fonction « Share », ou partage en français, fait aussi son apparition via un bouton central.

Le modèle Pulse Red est actuellement disponible à 50,99 euros au lieu de 59,99 euros hors promotion.

Vous avez envie de lire au bord de la plage cet été ?

Amazon propose de nombreux produits à travers ses gammes Echo, Fire et Kindle. Cette dernière catégorie est réservée aux liseuses électroniques, un produit ressemblant à une petite tablette qui vous permet d’embarquer toute votre bibliothèque en format numérique. Le modèle Paperwhite fait partie des meilleures références du marché avec son écran de 6 pouces qualité papier, son autonomie de plusieurs semaines ou encore ses nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien.

Au lieu de 129,99 euros habituellement, la Kindle Paperwhite (8 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à partir de 84,99 euros sur Amazon. Comptez 10 euros de plus si vous voulez le modèle sans publicités.

Prix en chute libre pour les Samsung Galaxy Buds Pro

Avec ses Samsung Galaxy Buds Pro, le constructeur coréen a nettement amélioré la formule de ses true wireless. Le son est excellent, l’autonomie l’est tout autant et la réduction de bruit active est plus que correcte. Mais, aujourd’hui, c’est le prix qui est surtout intéressant grâce aux soldes !

On le trouve actuellement à moitié prix sur Cdiscount : 99 euros au lieu de 229 euros à leur lancement. Il faut prendre en compte l’ODR de 50 euros pour obtenir ce tarif préférentiel.

La clé HDMI de Xiaomi est de retour à petit prix

Le Xiaomi Mi TV Stick permet de transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV afin de profiter de tous les bienfaits d’Android TV que cela implique, en passant des services de streaming tels que Netflix, YouTube, ou encore Disney+, jusqu’à d’autres fonctionnalités pratiques comme le Chromecast ou Google Assistant. L’interface sous est fluide et vous pourrez naviguer très facilement dans les différents menus grâce à la télécommande fournie.

On le trouve actuellement à 29 euros au lieu de 39 euros.

La nouvelle génération du Smart Display de Google en promo

Après une première version excellente de son Nest Hub, la firme de Mountain View renouvèle au printemps dernier son Smart Display qui se veut plus intelligent grâce à de nouveaux capteurs permettant de suivre la qualité du sommeil, par exemple, et aussi plus performant grâce à l’ajout d’un micro supplémentaire pour que Google Assistant entende mieux votre voix, même lointaine.

On le trouve actuellement avec 10 % de remise immédiate.

Déjà une réduction pour le nouveau bracelet connecté de Xiaomi

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est le dernier bracelet connecté du célèbre constructeur chinois. Il conserve globalement le même design que ses aînés, mais introduit des nouveautés très intéressantes, comme son écran AMOLED qui passe à 1,56 pouce pour un meilleur confort visuel ou encore l’ajout du capteur SpO2 pour calculer le taux d’oxygène dans le sang. La santé est donc encore plus au cœur de l’expérience, tout comme le sport avec 30 activités sportives. L’autonomie est de deux semaines environ, chiffre qui varie évidemment en fonction de votre utilisation.

On le trouve actuellement à 49 euros au lieu de 59 euros. Pour faire un peu plus d’économies, il y a également l’ancien modèle Xiaomi Mi Smart Band 5 en promotion à 29 euros au lieu de 49 euros.

