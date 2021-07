LG Ultrafine : ce moniteur 4K de 32 pouces coûte moins de 300 € sur Amazon

Bien moins répandus que les écrans Full HD ou 2K, les moniteurs UHD 4K pour PC sont pourtant bien là et les baisses de prix sont souvent très intéressantes. C'est le cas de ce LG Ultrafine 32UN500-W qui se retrouve à son prix le plus bas constaté sur Amazon : seulement 279 euros.

Même si les joueurs préfèrent s’orienter vers des moniteurs Full HD ou 2K, les écrans 4K sont bien mieux mis en valeur aujourd’hui avec des configurations PC à l’aise sur ce type de définition. Ce LG Ultrafine 32UN500-W coche toutes les bonnes cases en étant pour les joueurs tout en étant assez polyvalent pour être utilisé en bureautique ou pour de la création. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 120 euros.

Les caractéristiques du LG Ultrafine 32UN500-W

Une dalle VA de 32 pouces

Définition UHD 4K (3840×2160)

Compatible AMD FreeSync et HDR

Au lieu de 399,99 euros, le moniteur LG Ultrafine 32UN500-W est actuellement proposé à 279 euros sur Amazon.

Un moniteur massif et classieux

Avec un dalle assez massive de 32 pouces, le LG Ultrafine 32UN500-W fait son petit effet une fois posé sur un bureau. Il dispose d’un pied ergonomique réglable afin d’ajuster l’angle de l’écran, mais malheureusement pas sa hauteur. On apprécie aussi le fait que LG ait choisi des couleurs plus lumineuses en mêlant le blanc et le gris afin de mieux faire ressortir la taille de l’ensemble. LG a fait le choix d’une dalle VA pour ce moniteur afin de contenter un maximum de public avec des couleurs fidèles, un taux de contraste correct et une très bonne réactivité de la dalle.

Performant pour les joueurs et les autres

Au-delà de la taille, le 32UN500-W mise sur sa définition UHD 4K de 3840×2160 pixels. Le taux de pixel par pouces est donc excellent et tous les contenus natifs 4K sont sublimés. La dalle est même compatible HDR10 afin d’obtenir un pic lumineux plus accru, ce qui a son importance pour jouer ou regarder un film. Le moniteur est même compatible avec la technologie Freesync de chez AMD afin de garantir aux joueurs une fluidité à toute épreuve. Il faut cependant se contenter de 60 Hz côté rafraîchissement d’image, ce qui aura son importance pour les adeptes de grosses configurations. Notons tout de même que le retard à l’affichage est pour le moins maîtrisé puisqu’il atteint seulement 4ms, ce qui est bien plus avantageux qu’une dalle TV par exemple.

La connectique du LG Ultrafine 32UN500_W est également assez complète pour le prix puisque l’on peut compter sur 2 ports HDMI 2.0 et un port Display 1.2 côté image et un port mini jack pour le son. Le moniteur embarque également 2 haut-parleurs de 10W chacun. Notez tout de même que la consommation électrique est assez élevée avec une moyenne de 52 kWh/1000h en ayant le mode HDR activé.

Pour comparer l’écran de LG

