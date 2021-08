Cdiscount fait chuter le prix de l’iPad Pro 11 2020 (256 Go) grâce à un code promo

Depuis la sortie du nouveau modèle, l'iPad Pro 11 de 2020 bénéficie dorénavant de réductions très intéressantes. Sur Cdiscount, la version avec 256 Go de stockage de la tablette de la Pomme est aujourd'hui disponible à 750 euros au lieu de 1 029 euros.

Avec sa nouvelle puce M1, Apple en a profité pour renouveler la majorité de ses appareils afin d’y intégrer son processeur maison. L’iPad Pro y a eu droit en début d’année, mais c’est la seule véritable évolution. L’iPad Pro 11 2020 reste une excellente tablette en 2021, surtout avec une réduction de presque 300 euros sur le modèle 256 Go.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Pro 11 2020

Le double appareil photo + capteur LiDAR

Le somptueux écran Liquid Retina 11″ à 120 Hz

La puissance de la puce A12Z Bionic toujours d’actualité

Au lieu d’un prix barré à 1 030 euros, la version 256 Go de l’iPad Pro 11 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 937 euros sur Cdiscount, puis le prix passe à « seulement » 750 euros en utilisant le code promo AFFAIRE20 avant de procéder au paiement de votre commande.

Une tablette toujours aussi premium

L’iPad Pro de 2020 a remplacé le modèle de 2018 en proposant quelques améliorations, mais pas question de changer le design. On retrouve alors le même format avec de fines bordures et un écran Liquid Retina de 11 pouces rafraichi à 120 Hz, qui reste sublime à regarder malgré l’arrivée de la technologie Mini LED sur le nouveau modèle M1 (uniquement sur la version 12,9 pouces). La compatibilité avec l’Apple Pencil deuxième génération est évidemment assurée, sans oublier le Magic Keyboard pour l’utiliser comme un PC.

Cette tablette premium d’Apple a par ailleurs été le premier iPad à intégrer un capteur LiDAR pour la télédétection par laser, très utile pour la réalité augmentée. Il embarque également un double capteur photo très efficace pour capturer de beaux clichés, mais ce n’est pas forcément pratique à cause du gabarit encombrant de la tablette. Et même si cela ne vous dérange pas, n’espérer pas qu’il remplace votre smartphone, car pas de mode portrait ni de mode nuit.

Une puissance toujours suffisante au quotidien

Côté performances brutes, l’iPad Pro 11 2020 propose la puce A12Z Bionic à la place de la puce A12X Bionic de l’iPad Pro 11 2018. La différence ne se ressent pas tellement au niveau de l’expérience utilisateur, car extrêmement fluide dans les deux cas, mais plutôt en jeu avec de meilleurs graphismes et un meilleur framerate. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui passent leur temps libre sur Apple Arcade. On est en revanche loin de la puissance des puces A14 ou M1.

Apple annonce ensuite une autonomie d’environ 10 heures pour son iPad Pro 11 2020, mais cela dépend évidemment de votre utilisation. La tablette a toutefois la particularité de tenir extrêmement bien la charge en mode veille, un bon point si vous n’utilisez que votre iPad quelques minutes par jour. Si besoin, la charge rapide (via USB-C) se montrera assez efficace pour recharger les batteries.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro 11 2020.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro 11 2020.

La concurrence d’Apple existe

Afin de découvrir les autres marques qui proposent des solutions tout aussi intéressantes que celles de la firme de Cupertino, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.