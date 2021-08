Le OnePlus 8T est au prix inédit de 389 € grâce à un code promo sur Cdiscount

Dès sa sortie, le OnePlus 8T à 599 euros était déjà un bon plan par rapport à la concurrence, mais, aujourd'hui, son prix devient encore plus intéressant sur Cdiscount. Grâce à un code promo, il est disponible à seulement 389 euros dans sa version 8+128 Go.

Dans le monde des smartphones, il suffit d’être patient pour faire de bonnes affaires. Surtout dans la sphère Android, où la décote peut être très importante après seulement quelques mois de commercialisation. Prenez l’exemple de l’excellent OnePlus 8T sorti en novembre dernier, il a déjà perdu environ 35 % de sa valeur initiale grâce à cette offre.

Les caractéristiques du OnePlus 8T

Un écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La bonne autonomie et la charge rapide 65 W

La qualité des photos est très correcte pour le prix

Au lieu de 599 euros à son lancement, le OnePlus 8T (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 389 euros sur en utilisant le code promo HAPPLYDAYS sur Cdiscount.

Un flagship killer comme on les aime

Le OnePlus 8T est un smartphone qui emprunte de nombreux éléments aux fleurons de 2020, mais pour un prix bien plus abordable. Il se veut donc être un flagship killer, comme on les appelle dans le milieu, et la fiche technique va évidemment dans ce sens. Tout d’abord, il faut préciser que le 8T intègre le processeur haut de gamme de Qualcomm en 2020, à savoir le Snapdragon 865, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez lancer tous les jeux 3D que vous voulez en qualité optimale et, bien sûr, bénéficier par la même occasion d’une expérience utilisateur fluide en tout point. Notez qu’il tourne actuellement sous Android 11 avec l’interface OxygenOS.

Pour continuer avec les bons points, on apprécie ensuite l’autonomie très confortable du smartphone chinois, où sa batterie de 4 500 mAh peut le faire tenir pendant quasi deux jours sans broncher. Et si vous avez besoin de lui faire récupérer de l’énergie, vous pourrez compter sur la charge rapide de 65 W afin de faire passer le OnePlus 8T de 0 à 60 % en seulement 15 minutes. La charge sans fil n’est en revanche pas de la partie. L’écran de 6,55 pouces est aussi un atout, car OLED et Full HD+ à 120 Hz tout en étant compatible HDR10.

Une partie photo en nette amélioration

OnePlus a toujours éprouver des difficultés pour se mettre au niveau de la concurrence niveau photo. En 2021, il a même noué un partenariat avec Hasselblad afin d’ajouter du crédit à ses efforts, qui sont d’ailleurs prometteurs sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Et si le OnePlus 8T n’a pas pu profiter de cette nouvelle alliance, car sorti avant, il faut tout de même savoir que le constructeur chinois avait déjà fait un gros pas en avant. Le module photo de 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels est polyvalent, cohérent entre les différents capteurs et, surtout, de bonne qualité pour un résultat très appréciable à l’oeil, notamment grâce aux nouveaux algorithmes de la marque pour magnifier le tout. Le 8T est même capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8T.

