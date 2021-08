Cyberghost VPN offre actuellement 3 mois sur l’abonnement annuel (1,99 €/mois)

Avoir un accès à un VPN peut s'avérer grandement utile pour votre sécurité sur le web ou simplement pour profiter de certains services autrement inaccessibles. De nombreux services existent sur le marché, mais Cyberghost VPN fait partie des meilleurs et propose en ce moment un abonnement de un an pour 1,99 euro/mois avec 3 mois offerts en plus.

Cyberghost est l’un de nos services de réseaux virtuels privés (VPN) préférés. Mais c’est aussi l’un des moins chers pour les prestations offertes en termes de sécurité et de possibilités. En ce moment, l’abonnement de un an à Cyberghost est à 1,99 euro/ mois avec 3 mois supplémentaires offerts. Et c’est toujours sans engagement.

Que propose Cyberghost VPN ?

Débits élevés en téléchargement et en amont

Plus de 7200 serveurs à travers le monde

Jusqu’à 7 connexions en simultané

Transparence du service et données non collectées

Le deal en cours chez Cyberghost VPN est un abonnement d’un an pour 29,85 euros, soit seulement 1,99 euro par mois. Le prix passe ensuite à 64,85 euros par an. L’offre est sans engagement. Notez que l’offre est garantie 45 jours satisfaite ou remboursée.

Pour en savoir plus sur Cyberghost VPN 👇

C’est l’un des plus anciens services de VPN sur le marché, aujourd’hui inondé d’acteurs plus ou moins intéressants, comme le montre notre comparateur. Cyberghost VPN est un service de réseau virtuel privé vous permettant d’obtenir une connexion sécurisée sur internet en attribuant une IP à partir d’un autre emplacement. De cette manière, vous êtes invisible lorsque vous naviguez sur le web et pouvez également profiter des services uniquement disponibles dans un pays distant comme les services de VOD via le contournement des géoblocages.

Cyberghost VPN est un service très performant s’appuyant sur une présence dans plus de 90 pays dans le monde avec plus de 7200 serveurs. Les performances sont parmi les meilleures du marché avec des taux de transferts permettant par exemple de regarder des vidéos depuis des serveurs étrangers avec la meilleure qualité possible ou de télécharger du contenu en torrent ou autre à des vitesses raisonnables. Forcément, c’est un service parfait pour avoir accès aux catalogues US ou Japonais de Netflix ou Prime Video.

L’avantage de la simplicité et de la confidentialité

Un compte Cyberghost VPN vous permet de protéger jusqu’à 7 appareils en même temps. De quoi l’utiliser sur votre (vos ?) ordinateur ou votre téléphone et tablette grâce aux applications Android et iOS dédiées. Vous pouvez même protéger votre TV connectée grâce au support de FireTV ou Android TV. Vous pouvez également configurer Cyberghost VPN directement sur votre routeur et en faire profiter d’un coup tous vos appareils connectés.

Enfin, pour les plus pointilleux, sachez que Cyberghost VPN met un point d’orgue à protéger votre identité numérique en garantissant la non-conservation de vos données hors celles de l’inscription. Le VPN est également très transparent concernant ses audits de sécurité annuelle.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

