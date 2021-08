Le Samsung Galaxy S21 chute à un prix encore jamais vu depuis le lancement

Les promotions sont monnaie courante dans le monde des smartphones Android et, aujourd'hui, c'est le Samsung Galaxy S21 qui en fait les frais. Le prix de ce smartphone haut de gamme passe en effet de 859 euros à "seulement" 599 euros chez Electro Dépôt.

Alors que Samsung se prépare très bientôt à dévoiler de nouveaux smartphones, comme le Galaxy Z Fold 3 par exemple, c’est le Galaxy S21 — flagship coréen sorti en début d’année 2021 — qui fait parler de lui aujourd’hui en profitant d’une baisse de prix de plus de 250 euros en cumulant une remise immédiate avec une offre différée de remboursement valable jusqu’au 15 août prochain.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S21

Le format assez compact

L’écran Super AMOLED à 120 Hz

Une grande puissance pour tous les usages

La qualité et la polyvalence de l’appareil photo

Au lieu de 859 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros chez Electro Dépôt, mais le prix final sera réellement de 599 euros une fois que vous aurez reçu le remboursement de 100 euros lié à l’ODR.

Premium, mais avec quelques concessions

Le Galaxy S21 classique est un peu moins premium que les S21+ et S21 Ultra, surtout lorsque l’on pense à son dos en plastique. Oui, du plastique sur un smartphone haut de gamme. Samsung l’a fait, mais Samsung l’a bien fait. L’illusion est réussie et le tout semble solide, sans oublier les finitions exemplaires qui rendent l’appareil tellement agréable en main.

S’il y a bien un élément qui le rend si agréable, c’est son format particulièrement compact. L’écran Super AMOLED du S21 ne propose qu’une diagonale de 6,2 pouces pour faciliter grandement la manipulation du smartphone à une main. De plus, la dalle est d’excellente qualité et propose même un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori.

Une puce apportant un véritable gain d’autonomie

Ce smartphone embarque un Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive. Sans surprise, cette configuration répond à tous les usages, en allant des jeux 3D en qualité Ultra jusqu’à une expérience utilisateur parfaitement fluide en abusant du multitâche — sans oublier que cette puce apporte une compatibilité avec le réseau 5G. Gravée en 5 nm, cette puce offre aussi une meilleure consommation énergétique qui fait un bien fou à l’autonomie des smartphones premium de Samsung. Le S21 peut donc tenir toute la journée avec sa batterie de 4 000 mAh, voire plus si l’utilisation est modérée.

Notez que la charge sans fil monte jusqu’à 12 W et la charge rapide jusqu’à 25 W, pour 1h30 à plus de 2 heures de recharge en fonction de la situation, mais cela peut paraitre assez long en comparaison de la concurrence qui propose de récupérer tous les pourcentages en moins de 40 minutes avec de la charge rapide 65 W., par exemple.

Samsung ne déçoit jamais pour la photo

Sur le segment premium, Samsung n’a jamais été un mauvais élève en photo. Le Galaxy S21 n’est pas aussi brillant que le modèle Ultra, mais son triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant offrent des résultats excellents, quel que soit le contexte lumineux. De plus, la polyvalence est clairement au rendez-vous, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte. Le smartphone coréen est même capable de filmer en Full HD, 4K et 8K.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

