Asus Zenfone 8 : le plus premium des smartphones compacts sous Android est 100 € moins cher

Pour la rentrée, plusieurs enseignes proposent le dernier smartphone haut de gamme de la marque Asus en promotion. On retrouve donc le Zenfone 8 à un prix plus doux : 599 euros au lieu de 699 euros habituellement.

Pour concurrencer l’iPhone 12 Mini, Asus propose son Zenfone 8 doté d’un écran de « seulement » 5,9 pouces avec une fiche technique haut de gamme. Si une alternative Android vous intéresse, c’est le moment idéal pour craquer, car il est actuellement 100 euros moins cher chez plusieurs e-commerçants français.

Ce qu’il faut retenir du Zenfone 8

Un smartphone compact

Des performances haut de gamme

Un capteur principal de 64 mégapixels

Lancé au prix de 699 euros, la version 8 + 128 Go du Zenfone 8 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty et Boulanger.

Petit, mais puissant

Quand la tendance est au format Max ou Plus, certains peuvent être moins friands des smartphones grandes tailles. C’est pourquoi certaines marques ont diversifié leur gamme en proposant des smartphones compacts, capable de tenir dans votre poche — comme au bon vieux temps. C’est le cas du constructeur Asus qui, avec son Zenfone 8, propose un téléphone au format riquiqui sans pour autant négliger les bons éléments d’un smartphone haut de gamme. À commencer par sa dalle OLED d’une excellente qualité affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, dans une diagonale de seulement 5,9 pouces. Il offre donc une expérience en main très agréable, une très bonne fluidité et d’excellentes conditions pour visionner vos contenus.

Concernant les performances, Asus ne lésine pas sur les moyens et choisit ce qui se fait de mieux chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le Zenfone 8 délivre d’excellentes performances et répond à tous les besoins qu’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Il est capable de faire tourner les applications ou jeux 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques, avec une expérience utilisateur fluide qui ne souffre pas de ralentissements. Toutefois, sachez que le smartphone à tendance à chauffer. De plus, cette configuration apporte la comptabilité avec le réseau 5G.

Une autonomie correcte et un module photo limité

Avec un tel format, intégrer une grosse batterie s’avère être difficile. Le Zenfone 8 embarque donc une batterie de seulement 4 000 mAh. Cela peut paraître peu lorsque certains concurrents ont une plus grosse capacité, mais cela vous permettra tout de même de tenir une journée avec une utilisation modérée. Le smartphone fait l’impasse sur la charge sans fil, mais vous pourrez compter sur le chargeur de 30 W pour récupérer tous les pourcentages en 1 heure et demie. À noter qu’il est certifié IP68 et possède une prise jack.

Pour la photo, Asus équipe son smartphone de seulement deux capteurs : un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Ce module photo permet de capturer de beaux clichés et la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30 fps et aussi de la 4K jusqu’à 120 fps. On aurait souhaité un peu plus de polyvalence, mais cela reste très correct pour le prix.

