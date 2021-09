Idéal pour streamer, le Stream Deck Mini d’Elgato est à moins 20 %

Si vous souhaitez vous lancer dans le stream, il vous faut le meilleur équipement qui soit pour assurer lors de vos lives. Elgato est une référence dans ce domaine et ça tombe bien, car l'un de ces produits phares est en ce moment en promotion : le Stream Deck Mini est à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Les streamers et autres créateurs de contenu connaissent très certainement Elgato. La marque allemande propose en effet plusieurs accessoires indispensables pour streamer, tels que ses microphones ou encore son fameux Stream Deck. Ce dernier est un boîtier intégrant des boutons programmables permettant d’enclencher facilement certaines actions en plein live. Proposé à moins de 100 euros, il est aujourd’hui plus abordable grâce à cette réduction de 20 euros.

Ce qu’il faut retenir du Stream Deck Mini

Un format compact

6 touches de raccourcis personnalisables

De nombreuses fonctionnalités disponibles

Compatible avec vos plates-formes et outils favoris (Twitch, YouTube…)

Habituellement au prix de 99,99 euros, le Stream Deck Mini de la marque Elgato est aujourd’hui en promotion à 79,99 euros à la Fnac, ainsi que sur Amazon et Boulanger.

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,99 € à la Fnac

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,96 € sur Amazon

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,99 € chez Boulanger

Le savoir-faire d’Elgato

Après avoir connu un grand succès avec son Stream Deck, la marque allemande a repris son produit emblématique, mais cette fois, dans une version Mini. On retrouve ainsi un boîtier plus discret et moins imposant, avec ses dimensions de 8,4 x 6 x 5,8 centimètres, et sera moins encombrant une fois posé sur votre bureau.

Ce Mini boîtier est composé de six touches LCD entièrement personnalisables, tout en restant très simple d’utilisation. C’est une sorte de petit clavier où vous associer une action à chaque touche. Vous allez pouvoir par exemple, afficher la scène que vous souhaitez mettre en avant, diffuser une vidéo, régler le son, et bien plus encore.

Un boîtier personnalisable pour pouvoir animer vos contenus selon vos préférences

Même si cette version est dite « Mini », et compte moins de touches que la version classique, ces fonctionnalités sont nombreuses. Il est possible de transformer les touches en dossiers, lancer plusieurs actions simultanément ou dans un ordre précis via un seul clic. Afin de mieux vous approprier le boîtier, vous pouvez modifier le visuel des touches avec les images de votre choix ou les centaines d’icônes proposées sur le logiciel de la marque. Pour réaliser tout cela, il vous suffit de glisser-déposer des actions sur les touches.

Grâce à l’intégration directe, vous pouvez contrôler différentes applications de streaming telles qu’OBS, Twitch ou XSplit directement depuis votre boîtier Elgato, qui détecte automatiquement la source. Ce boîtier vous aide aussi à peaufiner votre contenu, en ajoutant diverses animations et habillages, comme remercier les donateurs ou envoyer un petit message aux nouveaux abonnés, voire améliorer votre stream à l’aide de GIF animés, d’images, de vidéos et de séquences audio.

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,99 € à la Fnac

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,99 € sur Amazon

Retrouvez le Stream Deck Mini à 79,99 € chez Boulanger

Pour vous lancer dans le stream

Si vous avez envie de vous lancer sur Twitch ou YouTube, sans savoir par où commencer, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection de produits et tout ce qu’il faut pour se lancer sur Twitch ou YouTube.