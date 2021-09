Grâce à une vente flash, le TV LG OLED65CX perd 200 euros sur son prix

Cdiscount propose aujourd'hui une jolie promotion sur le téléviseur haut de gamme LG OLED65CX. Si vous êtes à la recherche d'une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer le rendu d'une console nouvelle génération, vous pouvez l'obtenir à 1499 euros au lieu de 1699.

Alors que les nouveaux téléviseurs de chez LG sont déjà disponibles, le LG 65CX reste une référence indétrônable. Ce TV offre une qualité d’image digne de la réputation du constructeur, mais également une connectique HDMI 2.1 complète pour une bonne expérience de jeux sur les PS5 ou Xbox Series X. Habituellement proposé à 1700 euros chez la majorité des marchands, on le trouve aujourd’hui à un prix plus abordable grâce à une vente flash.

Les points forts du TV LG OLED65CX3

Sa dalle OLED de qualité

Sa compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 complète pour les consoles next-gen

Au lieu de 1 699 euros, le LG CX3 de 65 pouces est actuellement en promotion à 1 499 euros sur le site Cdiscount, soit une économie de 200 euros sur la facture.

Attention, il s’agit d’une vente flash, le TV sera affiché à ce prix pendant 24 heures seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED65CX3.

Le TV LG le plus populaire du moment

Les téléviseurs de la gamme CX de chez LG sont sortis au courant de l’été 2020 et rapidement devenue très populaire en raison de sa qualité d’image et de ses caractéristiques techniques haut de gamme. Avec sa dalle OLED de 65 pouces, LG offre une conception des plus immersive avec des bordures quasi inexistantes. Parmi les nombreux avantages de ce modèle, il est impossible de passer à côté de sa qualité d’image. Le TV offre des contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité. Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le processeur Alpha 9 Gen 3 qui assure une très bonne mise à l’échelle des contenus.

Grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une excellente finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. Il existe même un mode Filmmaker qui permet d’adapter la qualité de l’image pour la restituer comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la qualité sonore, celle-ci sera assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Qui ne fait plus qu’un avec votre console next-gen

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, sachez que la marque a même pensé aux joueurs et aux joueuses. Eh oui, ce TV est taillé pour le gaming grâce à ses 4 ports HDMI 2.1. Il est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, est également de la partie afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Il est même compatible G-Sync pour une image plus nette et plus fluide. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Enfin, ce TV profite du système d’exploitation webOS 5.0. L’interface proposée par la marque est très intuitive et fluide où l’on retrouve les applications qu’on aime tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme CX est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED65CX.

Les meilleurs TV OLED du moment

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.