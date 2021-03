TV OLED 4K : la série CX de LG est en promotion dans toutes ses diagonales

LG se place sans conteste sur le podium des meilleures TV OLED disponibles sur le marché. En plus, sa série CX est l'une des valeurs sûres de la marque. Raison de plus pour profiter des promotions actuellement appliquées sur toutes les diagonales de cette gamme chez Boulanger.

Lorsqu’on souhaite le meilleur en matière de téléviseurs OLED haut de gamme, on ne se trompe pas en se tournant vers LG. En effet, la marque continue à dominer le marché de ces TV proposant une excellente qualité d’image et des contrastes infinis. Et en 2020, c’est la série CX qui a nettement fait impression, entre son nouveau processeur, sa prise en charge des meilleures normes vidéo ou encore ses ports HDMI 2.1. Bonne nouvelle : elle bénéficie en ce moment de belles réductions allant de 400 à 700 euros sur les trois diagonales disponibles.

En bref

L’OLED sur trois diagonales différentes

Avec Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Idéales pour le jeu avec le HDMI 2.1

Habituellement proposée à 1 790 euros, la TV LG OLED48CX est désormais disponible à 1 390 euros sur Boulanger.

La référence OLED55CX passe quant à elle de 1 990 euros à 1 490 euros sur Boulanger aussi.

Enfin, le modèle de 65 pouces est actuellement affiché à 2 290 euros au lieu de 2 990 euros.

Pour en savoir plus 👇

Au niveau du design, les TV OLED de la série CX signée LG ne diffèrent pas énormément de leur aîné, le TV C9. On retrouvera donc un pied métallique similaire, ainsi que cette finesse d’écran qui en fait, sans aucun doute, un téléviseur haut de gamme et très soigné au niveau des détails. La gamme se décline dans trois diagonales différentes : 65 pouces, 55 pouces ou même 48 pouces. Cette dernière taille est une nouveauté, puisqu’auparavant, les dalles OLED ne se retrouvaient sur d’aussi « petits écrans ».

Côté qualité de l’image, et c’est ce qui nous intéresse encore plus, la série CX embarque la troisième génération du processeur Alpha 9, beaucoup plus performante que la précédente. Cette puce se chargera d’optimiser la vitesse et le traitement des images retransmises par l’écran. Elle ne fera donc que sublimer le rendu déjà très bon de cette dalle OLED, qui, naturellement, promettra des couleurs ultras riches, des contrastes bien définis et des noirs infinis. Ajoutons à tout cela une touche d’intelligence artificielle avec la technologie ThinQ, grâce à laquelle le traitement de l’image s’adaptera en fonction du contenu visionné.

Autrement, les TV LG OLED CX prendront en charge les normes vidéo HDR10 (mais pas HDR10+) et Dolby Vision IQ. On aura même droit au mode « Filmmaker mode » (ou mode réalisateur) qui permettra d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma. Rien que ça. Et côté son, vous pourrez profiter de la qualité du Dolby Atmos.

LG a aussi pensé aux joueuses et joueurs qui rechercheraient un nouveau téléviseur pour leurs sessions de jeu. En effet, les modèles intègrent des ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, durant le jeu. La série CX sera donc idéale pour les récentes consoles next-gen, la PS5 et la Xbox Series X. Enfin, ces TV LG tourneront sous le système d’exploitation webOS, et seront compatibles avec Amazon Alexa, Google Assisstant, Apple HomeKit et AirPlay 2.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED65CX, valable aussi pour ses autres diagonales disponibles.

LES OFFRES NE SONT PLUS DISPONIBLES ?

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les TV LG OLED48CX, OLED55CX, OLED65CX.

Notre guide

Afin de découvrir d’autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.