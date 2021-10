Les TV LG de 2020 deviennent les meilleures alliées de la Xbox Series X

Les LG CX et LG GX vont recevoir dans le courant de la semaine prochaine une mise à jour leur permettant de recevoir du HDR Dolby Vision en 4K à 120 Hz. De quoi profiter au mieux de la Xbox Series X.

La nouvelle génération de consoles est capable de produire des images particulièrement évoluées. 8K, VRR, ALLM, HDR, 120 Hz… les technologies théoriquement supportées sont nombreuses, mais nécessitent évidemment de posséder le matériel adéquat pour en profiter. Si votre téléviseur est ancien, il limitera évidemment la qualité de l’image. Mais sur certaines gammes, des mises à jour viennent en partie corriger cela.

Une mise à jour pour les LG CX et LG GX

En 2020, LG a commercialisé ses TV OLED haut de gamme LG CX et LG GX. Deux modèles qui ont rencontré un fort succès critique et commercial. Et selon le constructeur, ces écrans vont enfin pouvoir sublimer l’image produite par la Xbox Series X.

« Très prochainement » en Corée du Sud et à partir « du milieu de la semaine prochaine » à plus grande échelle, les LG CX et LG GX devraient recevoir une nouvelle mise à jour de leur firmware selon Forbes. Celle-ci va permettre de dépasser les 60 Hz en Dolby Vision et ainsi atteindre un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le temps que le déploiement se fasse à l’échelle mondiale, certains téléviseurs ne recevront pas la mise à jour avant la fin du mois d’octobre cependant.

Pour aller plus loin

Les meilleures TV pour la PS5 et la Xbox Series X | S en 2021

À l’heure actuelle, le HDR Dolby Vision n’est supporté que par la dernière Xbox, avec la possibilité de proposer jusqu’à 120 images par seconde selon les jeux. Cela nécessitait cependant un téléviseur très récent pour l’afficher. À partir de l’arrivée du firmware 04.30.10 (mais le numéro peut varier selon les pays), les personnes disposant d’une LG CX ou LG GX pourront également jouer en Dolby Vision à 120 Hz.

Peu de TV compatibles

À l’heure actuelle, si un certain nombre de téléviseurs sont compatibles Dolby Vision et 120 Hz, très peu permettent de profiter des deux technologies en même temps. Tout comme les LG CX et GX jusque là, la plupart des écrans concurrents sont limités à 60 Hz en Dolby Vision. Même la dernière génération de TV LG, les LG C1 et LG G1 ont été lancés sans cette capacité. Ce n’est qu’après une mise à jour déployée en début d’année qu’ils ont enfin pu en bénéficier.

Si vous avez une Xbox Series X et que vous envisagez de changer de téléviseur prochainement, vous savez donc vers quels modèles vous tourner en priorité.