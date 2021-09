La Société Générale offre jusqu’à 200 € pour l’ouverture d’un compte Sobrio

Pour la rentrée, la Société Générale a décidé d'organiser une nouvelle opération vous offrant la possibilité d'obtenir jusqu'à 120 euros offerts et 80 euros supplémentaires sous forme de remboursement. On vous explique tout dans cet article.

Les banques en ligne font aussi leur rentrée et c’est aujourd’hui le tour de la Société Générale d’en profiter. L’offre est simple : 120 euros offerts + 80 supplémentaires sous forme de remboursement pour tous nouveaux clients souhaitent ouvrir un compte.

Un compte Sobrio chez Société Générale c’est…

Une carte Visa

Un conseiller bancaire dédié

0 € de frais de tenue de compte

Jusqu’au 20 septembre 2021 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale vous octroie 80 euros + 40 euros supplémentaires si vous souscrivez au service d’aide à la mobilité bancaire, soit 120 euros de prime en tout. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 80 euros de remboursement de cotisation annuelle Sobrio (voir les conditions en bas de l’article).

Le savoir-faire d’une banque traditionnelle… mais en ligne

La Société Générale a grandement amélioré son offre ces dernières années pour faire face à la concurrence grandissante des banques en ligne et des néobanque. Il en résulte une offre avec 3 paliers comprenant 3 type de cartes avec différents tarifs et avantages. L’avantage est de bénéficier d’un savoir-faire qui n’est plus à prouver auprès d’un grand groupe bancaire en plus de la fourniture d’un IBAN français, ce qui n’est pas le cas partout.

La première carte Visa Evolution est accessible à 6,20 euros par mois avec une tenue de compte classique et les paiements gratuits en Europe. La seconde carte Visa Classique est à 6,90 euros par mois et donne droit à une meilleure ouverture assurantielle en plus des avantages de la carte précédente. Notez par ailleurs que si vous avez moins de 30 ans, elle est moins chère et devient donc un meilleur deal que la précédente. Enfin la dernière carte, la Visa Premier, constitue le meilleur palier possible avec une police d’assurance complète notamment en ce qui concerne les voyages, mais aussi des garanties sur les achats en boutique et en ligne. Cependant , le prix n’est pas le même : 13,90 euros/mois. Il est donc logique de profiter de cette offre temporaire pour obtenir un remboursement de sa cotisation à hauteur de 50 % au bout d’un an.

Une application complète digne des meilleures banques en ligne

De par son expérience dans le domaine des banques en ligne avec Boursorama, la Société Générale s’est dotée d’un environnement applicatif et numérique très efficace. D’abord, l’application fait partie des meilleures de sa catégorie malgré une ergonomie encore perfectible. Cette dernière est disponible sur smartphone Android et iOS en plus d’avoir une compatibilité avec les systèmes de paiement mobiles sans contact comme Paylib et Apple Pay. Cette application permet aussi d’agréger tous ses comptes en banques, même d’un autre établissement, en plus de catégoriser automatiquement ses dépenses et ainsi mieux gérer ses finances. Enfin, les options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale ou le blocage du compte en cas de perte ou de vol de sa carte sont aussi de la partie. Il vous faudra cependant un peu de temps avant de vous faire à l’interface qui gagnerait à être un peu moins fouillis.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 120 euros + 80 euros remboursés

À l’ouverture du compte sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 40 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Enfin, les 80 euros restants correspondent au remboursement de 50 % de la cotisation annuelle du compte Sobrio. Ce montant est versé sur le compte après un an et un mois d’ancienneté du compte.

