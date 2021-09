Le plus récent des Fire TV Stick est déjà presque à moitié prix sur Amazon

Un nouveau modèle du Fire TV Stick classique a vu le jour en 2021. Il apporte évidemment quelques améliorations par rapport à la génération précédente, mais Amazon n'hésite déjà pas à sacrifier le prix de cette clé HDMI, qui coûte aujourd'hui 24,99 euros au lieu de 39,99 euros habituellement.

Le Fire TV Stick a été remis au goût du jour en début d’année, avec notamment la nouvelle télécommande qui accueille désormais les boutons raccourcis pour Prime Vidéo, Netflix, Disney+ et Amazon Music. D’autres nouveautés sont au programme, mais la vraie bonne nouvelle c’est que vous ne paierez pas plus cher que l’ancien modèle pour l’obtenir, surtout aujourd’hui grâce à cette remise immédiate de presque 40 %.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 2021

Une clé HDMI sous Fire OS avec les services Amazon (+ tiers)

La nouvelle télécommande (compatible avec Alexa)

Du Full HD à 60 images par seconde

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le nouveau Fire TV Stick est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 24,99 euros sur Amazon. C’est presque moitié prix !

On trouve également en promotion le modèle Lite pour 5 euros de moins et le modèle 4K pour 15 euros de plus.

On trouve également en promotion le modèle Lite pour 5 euros de moins et le modèle 4K pour 15 euros de plus.

Les améliorations du modèle de 2021

Le nouveau Fire TV Stick apporte quelques changements par rapport à l’ancienne génération. En effet, cette clé HDMI d’Amazon promet une puissance 50 % supérieure au modèle de 2019 pour proposer une expérience utilisateur encore plus fluide qu’avant dans l’interface, ainsi que dans les applications et jeux 3D. Cette version de 2021 est également livrée avec une nouvelle télécommande. Cette dernière est toujours équipée d’un micro pour effectuer des commandes vocales avec Alexa, mais elle se dote désormais de 4 nouveaux boutons raccourcis pour accéder plus rapidement aux services de la firme de Jeff Bezos, telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+.

Toujours pas de 4K, mais ce n’est pas grave

Ce modèle ne bénéficie pas de la compatibilité 4K, car il est avant tout destiné aux téléviseurs allant jusqu’à une définition Full HD. Une autre version du Fire TV Stick est prévu à cet effet. Cependant, la clé HDMI affiche une belle image fluide à 60 images par seconde, ce qui suffit amplement pour la majorité des contenus présents sur les différentes plateformes de streaming. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est toujours de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

L’expérience utilisateur sous Fire OS est évidemment très centrée sur les services Amazon, avec de nombreuses suggestions de films pour Prime Vidéo sur le menu par exemple, mais les services tiers ne sont pas mis de côté et vous pourrez d’ailleurs tous les télécharger depuis l’Amazon App Store, en passant par Netflix, Molotov, MyCanal, YouTube et bien d’autres. La compatibilité avec Alexa est aussi assurée, vous pourrez donc lancer un programme TV et même baisser la luminosité de l’ampoule de votre salon pour créer une ambiance plus tamisée, tout ça à la voix.

Pour en savoir un peu plus sur le Fire TV Stick, vous pouvez toujours lire notre test complet du modèle de 2019.

Que choisir pour sa TV ?

