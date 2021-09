Le nouveau robot aspirateur Ecovacs Deebot T9 est déjà 100 € moins cher

Le tout récent Deebot T9 de la marque Ecovacs est une solution efficace pour laver ou aspirer votre sol, tout ça avec un diffuseur de parfum. Lancé à 699 euros il y a quelques mois, l'aspirateur robot coûte aujourd'hui 599 euros chez Boulanger.

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Deebot T9, dernier né de la marque Ecovacs. Il est efficace et a la particularité de parfumer votre intérieur sur son passage, mais son positionnement premium le rend assez onéreux. Cependant, il profite aujourd’hui d’une réduction de 100 pour adoucir un peu la facture.

Ce qu’il faut retenir du Deebot T9

Balaye, aspire et lave tout seul

Le diffuseur de parfum d’ambiance

Des caméras et capteurs 3D pour la reconnaissance d’objets

Initialement au prix de 699 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot T9 est actuellement en promotion à 599 euros chez Boulanger, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Retrouvez le Ecovacs Deebot T9 à 599 € chez Boulanger

Un aspirateur robot très complet

Embarquant des fonctions intelligentes derniers cris, le Ecovacs Deebot T9 sera en capacité de nettoyer votre domicile dans les moindres coins. En effet, il intègre la technologie TrueDetect 3D 2.0, qui va permettre au robot de détecter en temps réel les objets afin d’éviter les obstacles ainsi que les collisions, les enchevêtrements et les blocages. Grâce à son laser télémètre et son capteur 3D, l’aspirateur est très précis et fait la différence entre des objets tels qu’un jouet ou le pied d’une chaise.

Comme tout bon aspirateur robot, ce dernier est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce à sa fonction avancée OZMO Pro. Il balaye, aspire et lave votre sol simultanément afin d’éliminer les taches récalcitrantes, quel que soit le type de surface. Le T9 se révèle plus puissant que la génération précédente, avec une aspiration doublée jusqu’à jusqu’à 3 000 Pa. En plus d’éliminer les poils d’animaux, le T9 est également capable d’éliminer leurs odeurs. Il embarque un diffuseur de parfum d’ambiance pour apporter de la fraîcheur dans votre foyer après la séance de nettoyage. Si vous n’êtes pas très fan, il est toujours possible de désactiver cette option.

Une application améliorée pour un nettoyage précis

Grâce à ces nombreux capteurs, le Deebot T9 pourra cartographier avec précision votre domicile. Il connaîtra ainsi parfaitement l’emplacement des meubles, et pourra bien aspirer autour. L’avantage d’avoir une cartographie complète est aussi de pouvoir l’envoyer uniquement dans certaines zones comme le salon, par exemple. Cela est possible grâce à l’application Ecovacs Home App (disponible sur iOS et Android), vous pourrez contrôler et personnaliser votre nettoyage. De plus, elle a été améliorée et propose une carte tridimensionnelle afin de capturer une vision fidèle de votre foyer.

Un robot endurant

Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 175 minutes avant de nécessiter un retour au socle. D’après Ecovacs, le robot est capable de recouvrir une surface de 200 m² maximum en un cycle de nettoyage. Pour une recharge complète, compter environ 6 heures et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 420 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 180 ml pour le réservoir d’eau.

Retrouvez le Ecovacs Deebot T9 à 599 € chez Boulanger

Quels sont les meilleurs robots aspirateurs ?

Si le Deebot T9 est assez onéreux et ne correspond pas à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2021.