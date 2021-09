Le Xiaomi Poco X3 Pro (128 Go) est en promotion pour les French Days

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone accessible qui offre un très bon rapport qualité-prix sans négliger de bonnes caractéristiques techniques. Pour les French Days, Cdiscount affiche le meilleur prix pour le POCO X3 Pro : il est disponible à 199,90 euros au lieu de 249 euros.

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le récent X3 Pro, offre un excellent rapport qualité-prix et c’est d’autant plus vrai pendant les French Days de ce mois de septembre, avec une réduction de 50 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco X3 Pro

Un écran FHD+ à 120Hz

De bonnes performances avec le Snapdragon 860

Une bonne autonomie avec une charge rapide 33 W

Lancé au prix de 249 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 128 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199,90 euros sur Cdiscount, soit 50 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Presque un flagship killer

Même si le téléphone affiche un tarif assez accessible, la fiche technique ne fait pas trop de concessions en matière de puissance. Contrairement à la version classique, Xiaomi met le paquet sur le modèle Pro du Poco X3, en intégrant une puce plus puissante à savoir le Snapdragon 860, couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration a le mérite de proposer au quotidien une expérience fluide en toutes circonstances, que ce soit pour du multitâche, faire tourner plusieurs applications gourmandes et même pour jouer dans les meilleures conditions graphiques à des jeux 3D.

Le smartphone proposera une expérience de navigation totalement fluide, même si son écran n’est pas AMOLED, il dispose d’une dalle IPS LCD en Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Un smartphone endurant, mais avec un module photo limité

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 160 mAh. Sans surprise Xiaomi promet une excellente autonomie capable de faire tenir le smartphone sur environ 2 jours. Toutefois, comptez plutôt une journée d’autonomie, car l’écran LCD est plus énergivore qu’un écran AMOLED, et fera surement descendre l’autonomie plus rapidement, surtout si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes.

Mais rassurez-vous, ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Comptez un peu moins d’une heure pour le recharger complètement. Enfin, concernant la photographie, le X3 Pro s’appuie sur un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Avec autant de capteurs, on s’attend à une bonne polyvalence, mais ce n’est que le capteur principal qui se montre convaincant, et permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

