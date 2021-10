Puissante et immersive, la barre de son Samsung HW-S61A est à -50 %

Si vous disposez d'un téléviseur et que vous souhaitez améliorer l'expérience sonore à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, Boulanger et Amazon proposent la barre de son Samsung HW-S61A à 199 euros au lieu de 399 euros initialement.

À part quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissée sur les téléviseurs, même haut de gamme. C’est pour cela qu’il est intéressant d’investir dans une barre de son et pour cela Samsung fait partie des meilleurs dans le domaine et le prouve avec son modèle HW-S61A 5.0 qui est actuellement à moitié prix.

Les points forts de la Samsung HW-S61A

Une barre de son compact au design élégant

Un caisson de basse et un haut parleur central intégré

Un son puissant et immersif

Compatible Bluetooth, Wifi et HDMI ARC

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, la barre de son Samsung HW-S61A est actuellement en promotion à 199 euros sur Boulanger, soit 50 % de réduction immédiate. Elle également disponible au même prix sur le site d’Amazon.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-S61A à 199 € sur Boulanger

Retrouvez la barre de son Samsung HW-S61A à 199 € sur Amazon

Une barre de son parfaite dans votre salon

La barre de son Samsung HW-S61A a été pensée pour s’adapter dans n’importe quel environnement. Grâce à son format compact et ses dimensions 764.0 x 68.0 x 125.0 mm, elle ne sera pas encombrante. Elle offre un design sobre et un revêtement en tissu, qui ne fera certainement pas tâche sous votre téléviseur. Notez aussi que vous pourrez, si vous le souhaitez, la fixer au mur. Samsung apporte un petit plus : grâce à la fonction Tap Sound, vous allez pouvoir appairé votre smartphone à la barre, en le rapprochant de cette dernière et en effectuant une simple pression — la barre de son vibre lorsque l’appareil est détecté.

Le son comme au cinéma, mais à la maison

Son petit format ne la pénalise pas pour autant dans le rendu sonore. En plus de la présence de haut-parleurs sur les côtés, Samsung intègre un haut-parleur central afin d’offrir une expérience plus immersive, avec des voix plus claires et des dialogues plus intelligibles même à faible volume. La S61A délivre donc, un son précis en musique et clair lors de phases de dialogue, ce qui la rend particulièrement adaptée pour le cinéma. Elle dispose d’un caisson de basse dédié, qui délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.0 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Cette barre de son propose une puissance totale de 200 W et embarque 7 haut-parleurs pour une meilleure spatialisation du son. Mais le véritable avantage de cette barre de son, réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies DTS Virtual:X et Acoustic Beam.

Compatible Bluetooth

Pour les connectiques, on retrouve une sortie HDMI ARC qui sera le seul moyen de la raccorder à votre TV, avec ou sans adaptateur optique. La barre est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth.

