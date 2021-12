Ce système de surveillance extérieure 4 caméras est à moitié prix pour Noël

La marque Blink appartient à Amazon. Elle propose un large choix de caméras connectées compatibles avec l'assistant Alexa et la gamme Outdoor est conçue pour surveiller l'extérieure de votre domicile. Le lot de 4 est aujourd'hui disponible à un prix jamais vu : 159 euros au lieu de 309 euros au lancement.

Quand il s’agit de sécuriser son domicile, on a tendance à croire qu’il faut investir une grosse somme d’argent pour avoir un système de surveillance efficace. C’est en partie vrai si vous passez par des sociétés spécialisées avec un abonnement à la clé, mais il y existe fort heureusement des alternatives bien moins onéreuses si vous êtes prêt(e)s à tout gérer vous-même. C’est ce que Blink propose avec son lot de 4 caméras extérieures qui est en ce moment disponible avec près de 150 euros de réduction sur le prix initial du pack.

Ce qu’il faut retenir du Blink Outdoor

Un système de surveillance complet avec 4 caméras extérieures

Film en 1080p, avec vision nocturne HD infrarouge la nuit

Détection de mouvement et d’autres fonctionnalités

L’autonomie de 2 ans avec 2 piles AA (incluses)

Au lieu de 379 euros au lancement, mais maintenant plus habituellement vendu à 309 euros, le système 4 caméras Blink Outdoor est aujourd’hui en promotion à seulement 159,99 euros sur Amazon, soit 48 % de remise immédiate.

On trouve également en promotion le système 3 caméras à 134,99 euros, le système 2 caméras à 94,99 euros et le système 1 caméra à 54,99 euros. Il y a aussi un pack avec un Echo Show 5 2021 et une caméra Blink Outdoor à 74,99 euros.

Une caméra pour l’extérieur, mais aussi l’intérieur

Comme son nom l’indique, la gamme Blink Outdoor est destinée à un usage extérieur, et donc d’être parfaitement armée pour résister aux intempéries. Ceci étant dit, vous pouvez très bien installer une ou plusieurs des caméras de ce pack à l’intérieur de votre domicile, si besoin. L’installation est par ailleurs extrêmement simple, car pas de câbles ni de travaux à faire, donc pas besoin d’une assistance professionnelle. Il suffit de créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), de brancher à une prise électrique et configurer le Blink Sync Module, puis d’insérer les piles AA (incluses) dans les caméras et de placer ces dernières où vous le souhaitez grâce au support qui se fixe sur n’importe quelle surface. L’autonomie est de deux ans, selon la marque.

« Alexa, montre-moi qui est devant la porte »

Les Blink Outdoor peuvent tout d’abord filmer en 1080p à 30 images par seconde et disposent également d’une vision nocturne infrarouge pour ne rater aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, ainsi que des haut-parleurs pour prévenir votre livreur Uber Eats ou Amazon que vous arrivez devant la porte, par exemple. On retrouve ensuite de nombreuses fonctionnalités pour assurer une sécurité connectée, comme la possibilité de recevoir des notifications sur son smartphone ou tablette quand la détection de mouvement détecte une présence humaine. Il est même possible de configurer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes, car la caméra filme aussi une partie de la rue passante.

Amazon ayant racheté Blink, les caméras de la marque sont évidemment compatibles avec Alexa et s’intègrent même parfaitement dans l’écosystème de la firme de Jeff Bezos. Si vous possédez un Echo Show, vous pourrez alors demander à l’assistant virtuel de vous afficher un rendu vidéo de la caméra choisie ou tout simplement d’activer et désactiver votre système de surveillance.

Pour stocker les vidéos, cela se passe directement via l’application de votre smartphone ou tablette. Sinon, il faudra vous abonner à l’abonnement cloud de 3 euros par mois et par caméra, ou 10 euros par mois pour un nombre illimité de caméras situées au même endroit. Toutefois, il faut savoir que les 30 premiers jours sont offerts pour essayer le service.

