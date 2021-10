Le pack Xiaomi Mi 11 Lite 5G + Mi Band 5 est à un super prix chez Boulanger

Si vous recherchez la bonne affaire pour smartphone durable avec la compatibilité 5G, Boulanger a surement l'offre qu'il vous faut. Le Xiaomi Mi Lite 5G est aujourd'hui disponible en pack avec le bracelet connecté Mi Smart Band 5 pour seulement 299 euros, contre 399 euros habituellement.

Xiaomi a lancé une énorme quantité de téléphones au cours de l’année 2021 et il peut être difficile de s’y retrouver au milieu de toutes les gammes du constructeur chinois. Alors pour faire simple, disons simplement que le Mi 11 Lite 5G est un bon smartphone milieu de gamme qui s’inspire du haut de gamme, mais à prix contenu. Surtout aujourd’hui, puisqu’il bénéficie de 100 euros de réduction et un bracelet connecté offert.

La fiche technique du Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Snapdragon 780 + 8 Go de RAM

Écran AMOLED 6,55 pouces à 90 Hz

Appareil photo 64 + 8 + 5 mégapixels

Batterie 4 250 mAh et charge rapide 33 W

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Boulanger en cumulant la remise immédiate de 50 euros avec l’ODR du même montant – valable jusqu’au 7 novembre prochain. Ce pack inclut gratuitement un bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 d’une valeur de 49,99 euros (hors promotion).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone complet

Avec le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, vous aurez un smartphone équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz et suffisamment puissant pour lire des jeux 3D ainsi qu’abuser du multitâche grâce à la performante puce Snapdragon 780G de Qualcomm épaulée par 8 Go de mémoire vive. En ce qui concerne l’autonomie du Mi 11 Lite 5G, la batterie de 4 250 mAh est capable de tenir toute une journée et la charge rapide jusqu’à 33 W permettra de récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin : 50 % en à peu près trente minutes.

La photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. L’énorme capteur 108 mégapixels du Mi 11 classique n’est pas de la partie sur cette gamme de prix, mais cette composition offre tout de même une belle polyvalence — mention spéciale pour les modes portrait et macro — tout en proposant une qualité correcte des clichés capturés, un peu moins de nuit. Pour les selfies, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels qui suffira amplement pour changer de temps en temps votre photo de profil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Un bracelet connecté qui fait la paire

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 n’est pas le dernier modèle de la marque, mais il est toujours aussi efficace pour suivre l’activité de son utilisateur ou utilisatrice, à travers de nombreuses données comme la distance parcourue ou les calories brûlées. Ce sont 11 activités sportives qui sont suivies automatiquement par le bracelet, dont la natation grâce à son étanchéité dans l’eau.

Par rapport à l’ancien modèle, il apporte quelques nouveautés comme le système de recharge magnétique. C’est un ajout très pratique, car il permet de ne plus enlever le boîtier doté d’un écran OLED de 1,1 pouce de son bracelet en silicone pour le mettre en charge, grâce à deux électrodes au dos. L’autonomie est quant à elle de deux semaines environ, selon l’utilisation. Ce n’est pas fini, car le Mi Smart Band 5 peut également suivre le cycle menstruel des femmes, une fonctionnalité plus que bienvenues.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 5.

