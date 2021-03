Le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est à moitié prix sur Cdiscount

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est la dernière référence de la marque en matière de bracelets connectés. Lancé à presque 50 euros, il devient beaucoup plus abordable actuellement puisqu'on le trouve à seulement 24 euros sur Cdiscount.

Modèle le plus abouti de la marque, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 comprend de nouvelles fonctionnalités bien pratiques au quotidien. Malgré un design similaire à celui de son prédécesseur, ce bracelet propose une fiche technique intéressante, laquelle comprend par exemple le suivi de pas moins de 11 activités sportives au total. En ce moment, le Mi Smart Band 5 devient encore plus abordable maintenant qu’il est disponible à moitié prix.

En bref

Un écran OLED de 1,1 pouce

Une bonne autonomie de deux semaines

Un chargeur magnétique

Au lieu de 49 euros à sa sortie, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 24 euros sur Cdiscount. L’offre provient d’un vendeur tiers, mais le produit est expédié depuis les entrepôts régionaux français de la plateforme en ligne.

Sinon, il est aussi affiché à 29 euros sur Gearbest grâce au code promo « I62816268A153000« .

Pour en savoir plus 👇

Comme son prédécesseur, le Mi Smart Band 4, ce plus récent bracelet connecté de Xiaomi présente un design allongé, mais cette fois-ci, l’écran est plus grand : on retrouve ainsi un écran OLED de 1,1 pouce, contre 0,94 pouce sur le modèle précédent. Le confort de lecture sera donc bel et bien assuré avec ce petit changement.

Autre nouveauté : le Mi Smart Band 5 dispose d’un nouveau système de recharge. En effet, un chargeur magnétique viendra se coller au bracelet au moyen de deux électrodes. Un ajout plutôt pratique, puisqu’il nous évitera à l’avenir de désassembler le boîtier pour le mettre en charge. Concernant l’autonomie, justement : vous pourrez compter sur une durée d’utilisation de 14 jours, ce qui est tout à fait convenable pour un usage fréquent.

Ce bracelet connecté est naturellement orienté vers le suivi sportif. Il peut donc analyser de la fréquence cardiaque de son utilisateur, ainsi qu’assurer le suivi du sommeil et bien sûr le traditionnel compteur de pas. Au total, le Band 5 propose le suivi de 11 activités sportives, parmi lesquelles la course à pied, la marche, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur), le vélo elliptique, le vélo d’intérieur, le yoga, la corde à sauter, le rameur ou encore la musculation.

Pour retrouver toutes les données consécutives aux séances de sport, rendez-vous sur l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. Mention spéciale pour le suivi du cycle menstruel et des périodes d’ovulation, qui a enfin été ajouté sur ce modèle-ci.

Enfin, couplé à votre smartphone, le Xiaomi Mi Smart Band 5 pourra afficher quelques notifications, comme les messages ou les appels, et gérer l’écoute de votre musique. Vous aurez même la possibilité de contrôler l’appareil photo de votre téléphone à distance, ce qui sera très pratique pour les clichés capturés avec un retardateur. Toutefois, on regrettera l’absence de la compatibilité NFC, ce qui nous empêche de payer en mode sans contact avec le bracelet.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 5.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Band 5.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le marché, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2021.