La Fnac et Darty font chuter de 60 % le prix du Xiaomi Mi Smart Band 5

Dans la catégorie des bracelets connectés peu onéreux, il y a évidemment les Mi Smart Band de Xiaomi. Le cinquième modèle n'est pas le dernier en date, mais propose déjà beaucoup de fonctionnalités pour son prix. Et aujourd'hui, on le trouve en promotion à seulement 19,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Xiaomi s’est très vite imposé avec ses bracelets connectés pas chers. Prenez l’exemple du Mi Smart Band 5, il propose un suivi utilisateur complet, aussi bien pour la santé que pour le sport, tout en conservant un prix très bas par rapport à la concurrence. Ce modèle sorti en 2020 a toujours été très abordable, mais c’est encore plus le cas aujourd’hui grâce une remise immédiate de 60 %.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5, c’est quoi ?

Un bracelet connecté complet

Avec deux semaines d’autonomie

Un système de recharge magnétique pratique

Un écran OLED plus grand que le modèle précédent

Au lieu de 49,99 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Smart Band 5 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 19,99 euros chez la Fnac, mais aussi sur le site de Darty.

Un bracelet connecté discret au poignet

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 ressemble presque comme deux gouttes d’eau à l’ancien modèle, le Band 4. La forme est la même, mais l’écran est ici un peu plus grand qu’auparavant. Toujours OLED, la diagonale passe de 0,94 à 1,1 pouce pour un peu plus de confort à l’utilisation. On n’atteint pas les 1,56 pouce du récent Mi Smart Band 6, mais c’est déjà ça. Sur cet écran, on retrouve évidemment l’affichage de quelques notifications liées à votre smartphone, comme les messages, les appels ou les mails. Il est même possible d’utiliser le bracelet pour contrôler à distance l’appareil photo de votre téléphone. Toujours pas de compatibilité NFC en revanche, ce qui ne permet pas de payer avec Google Pay, par exemple.

Grande autonomie et beaucoup de fonctionnalités

Ce bracelet connecté de Xiaomi lancé à l’été 2020 a introduit par ailleurs le système de recharge magnétique. C’est un ajout très pratique, car il permet de ne plus enlever le boîtier de son bracelet en silicone pour le mettre en charge, grâce à deux électrodes au dos. La charge est assez rapide, mais ce qui impressionne surtout c’est l’autonomie du Mi Smart Band 5, puisque ce dernier peut tenir pendant environ deux semaines à votre poignet.

Évidemment, la santé est au cœur de l’expérience avec un suivi précis de l’utilisateur en ce qui concerne l’analyse de la fréquence cardiaque ou le sommeil via l’application Mi Fit disponible sur iOS et Android. Le suivi du cycle menstruel est également de la partie. Les sportifs ne seront d’ailleurs pas déçus avec les 11 activités sportives suivies automatiquement par le bracelet, dont la natation grâce à son étanchéité dans l’eau. Il peut aussi calculer la distance parcourue et le nombre de calories brûlées, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Mi Smart Band 5.

