219 €, c’est le prix du pack Xiaomi Redmi Note 10 5G (128 Go) + Mi Smart Band 5 à la Fnac

Le Redmi Note 10 5G est une déclinaison qui apporte le support du nouveau réseau mobile dans la gamme des smartphones abordables de Xiaomi. Le modèle avec 128 Go de stockage se négocie actuellement à un très bon prix chez la Fnac, puisqu'il est disponible à seulement 219 euros dans un pack avec un Mi Smart Band 5 offert.

Pour obtenir la compatibilité avec la 5G, ce modèle du Xiaomi Redmi Note 10 a évidemment dû faire quelques sacrifices dans le but de conserver un prix compétitif. Mais si vous êtes prêts à accepter l’absence d’un écran OLED 60 Hz en contrepartie d’une dalle LCD à 90 Hz ou la composition d’un module photo qui passe de quatre à trois capteurs par rapport au Redmi Note 10 classique, alors ce smartphone est fait pour vous. Et c’est aujourd’hui le bon moment de craquer grâce à une réduction de 100 euros sur un pack incluant également un bracelet connecté de la même marque.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 10 5G

À jour avec Android 11

Un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz

Le SoC MediaTek Dimensity 700 compatible 5G

Au lieu de 319 euros, le pack regroupant le Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go (d’une valeur de 269 euros) et le Xiaomi Mi Smart Band 5 (d’une valeur de 50 euros) est aujourd’hui disponible en promotion à 219 euros sur le site de la Fnac. Notez que la version 64 Go du smartphone a été lancée à 229 euros, soit seulement 10 euros de plus que cette offre du jour.

« Same same, but different »

Le Redmi Note 10 5G est une déclinaison du modèle classique, avec globalement le même design, mais il serait fou de penser que ce sont les mêmes smartphones. En main, on ressent tout de suite la différence tant il a pris de l’embonpoint par rapport au Note 10, car plus lourd, plus épais, mais aussi plus grand. Son écran passe d’ailleurs d’une diagonale de 6,43 pouces à 6,5 pouces. La dalle n’est en revanche plus OLED, mais LCD avec une calibration perfectible. Dommage, mais le taux de rafraichissement à 90 Hz rattrape un peu la donne.

Les divergences continuent du côté de la photo, puisque le smartphone ne propose pas quatre, mais trois capteurs photo à l’arrière, dont la composition est la suivante : une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur 2 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour le macro. Vous l’aurez remarqué, cette déclinaison 5G fait donc l’impasse sur l’ultra grand-angle, sans même proposer une qualité irréprochable via les autres capteurs. Le mode portrait est correct, le mode 48 Mgx n’apporte rien de plus et la macro est clairement à la ramasse. De nuit ? N’en parlons pas.

La 5G au détriment de l’autonomie

Il se rattrape toutefois au niveau des performances en intégrant le SoC Dimensity 700 à la place du Snapdragon 678. Outre apporter la compatibilité 5G, la puce de MadiaTek se veut plus légèrement plus puissante que celle de Qualcomm, notamment pour le jeu vidéo. Vous ne pourrez pas jouer à Fortnite, mais vous trouverez sûrement votre bonheur avec d’autres titres disponibles sur le Play Store. Le tout est par ailleurs accompagné de 4 Go de mémoire vive, quelle que soit la capacité de stockage choisie.

Xiaomi intègre enfin la même grosse batterie de 5 000 mAh que la version 4G du smartphone, mais force est de constater que les résultats sont un peu moins bons pour le Redmi Note 10 5G. Faute à un écran LCD 90 Hz plus énergivore et un processeur plus gourmand, il peut tenir une journée et demie alors que le le Redmi Note 10 classique pouvait grimper jusqu’à deux jours sans forcer. La charge rapide 18 W est heureusement de la partie pour palier à cette perte d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Quid du Mi Smart Band 5 ?

En ce qui concerne le bracelet connecté de Xiaomi, il s’agit de l’ancienne génération qui n’inclut évidemment pas le capteur SpO2 pour analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang, mais le Mi Smart Band 5 propose déjà des tonnes de fonctionnalités pratiques pour la santé (analyse de la fréquence cardiaque et du sommeil, suivi du cycle menstruel, etc.) et le sport (jusqu’à 11 activités sportives reconnues, dont la natation). Il est compatible NFC pour payer sans contact avec Google Pay, par exemple, et propose une autonomie de deux semaines, selon l’utilisation. Ce modèle intègre d’ailleurs un système de charge magnétique très pratique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 5.

Quels sont les forfaits 5G disponibles ?

