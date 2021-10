Cet écran PC LG 27″, QHD et 165 Hz devient une très bonne affaire (-21 %)

Amazon propose aujourd'hui une belle promotion sur l'écran gaming LG UltraGear de 27 pouces. En effet, le modèle portant le doux nom de 27GP850-B tombe à 396,41 euros au lieu de 499 euros habituellement. À ce prix, il dispose évidemment des fonctionnalités essentielles pour une expérience réussie en jeu.

Si vous recherchiez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo et cela dans les meilleures conditions possibles, la marque LG à de quoi satisfaire vos envies. Le UltraGear 27GP850-B est un moniteur complet qui devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une réduction de plus de 100 euros.

Un moniteur gaming parfait grâce à…

Sa dalle Nano IPS de 27″ en définition QHD à 165 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 499,99 euros, le moniteur LG UltraGear 27GP850-B est aujourd’hui disponible en promotion à 396,41 euros sur le site d’Amazon, soit 21 % de remise immédiate. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant du e-commerce.

Des performances de haute volée pour le gaming

Assez ressemblant à la plupart des moniteurs, cet écran LG UltraGear est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes, pour une bonne immersion en jeu. Il offre un design robuste et ergonomique, dont la base peut être ajustée pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement. Ce modèle, propose une dalle Nano IPS de 27 pouces, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Et il prend même en charge l’HDR 400, qui permet d’obtenir un rendu graphique optimal et réaliste.

En ajoutant le taux de rafraîchissement de 165Hz pour un affichage ultra fluide et le temps de réponse de 1 ms pour n’avoir aucun retard sur l’action de votre jeu, on obtient le combo parfait pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Sans oublier que cet écran est compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui améliore grandement la qualité de l’image et limite les déchirures et saccades lors d’une partie. Un écran qui se marie donc à la perfection avec les diverses cartes graphiques de AMD ou Nvidia.

Un moniteur complet avec des fonctionnalités utiles

LG ne s’arrête pas là et a greffé plusieurs fonctionnalités utiles à ce moniteur afin d’améliorer vos performances. Tout d’abord il y a la technologie DAS (Dynamic Action Sync), qui va permettre de réduire l’input lag (ou retard d’affichage) de la dalle. Ensuite, il y a le Black Equilizer qui augmente l’exposition des environnements obscurs, pour que vous ne puissiez plus vous laisser surprendre par des adversaires dissimulés. Enfin, vous avez la possibilité de faire apparaître un point de visée fixe au centre de l’écran qui vous aidera à viser pus efficacement vos adversaires.

Pour finir, la connectique vidéo se compose, d’une entrée DisplayPort, et de deux entrées HDMI 2.0. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Et les autres références ?

