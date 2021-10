Logitech MX Keys Plus : l’excellent clavier bureautique est à moitié prix

Au bureau ou chez soi, avoir un clavier efficace et confortable est primordial. Le Logitech MX Keys Plus est une valeur sûre, d'autant plus que son prix baisse de moitié en ce moment : il passe en effet de 119 euros à 59,99 euros sur Amazon.

Mise à jour le 19/10/2021 à 16h12 : L’offre a rapidement été victime de son succès.

Article original : S’il y a une marque que l’on peut conseiller les yeux fermés en matière d’appareils dédiés à la bureautique, c’est bien Logitech. Son clavier sans fil Logitech MX Keys Plus fait même partie des meilleures références sur le marché, grâce notamment à son grand confort de frappe. Il devient encore plus intéressant actuellement puisqu’il est disponible à moitié prix.

Les points clés du clavier Logitech MX Keys Plus

Stable et robuste

Confortable grâce à son repose-poignet

Aisance de frappe

Initialement affiché à 119 euros, le clavier Logitech MX Keys Plus est actuellement disponible à 59,99 euros sur Amazon. Le produit sera expédié à partir du 29 octobre prochain et la livraison est gratuite.

Un clavier robuste, confortable…

Avec des dimensions de ‎13,1 x 43,2 x 2 cm, le clavier Logitech MX Keys Plus pourra convenir à tout type de bureau. Son poids de 810 grammes le rendra quant à lui robuste. Son design reprend donc les lignes du précédent modèle, ce qui n’est clairement pas un désavantage. De plus, ce clavier propose une inclinaison légère, ce qui le rend encore plus confortable sur la durée. Autre atout : la présence d’un repose-poignet de la forme du clavier pour éviter les douleurs en pleine journée de travail.

… et taillé pour les travaux de bureautique

En ce qui concerne les touches de ce clavier, celles-ci adoptent une forme concave qui s’adapte parfaitement à la forme des doigts. Le confort de frappe est ainsi assuré, un très bon point pour la productivité. Ces touches disposent d’ailleurs d’un rétroéclairage qui s’active à l’approche des mains pour pouvoir travailler de nuit sans accroc. Et pour ne rien gâcher, la frappe sera particulièrement silencieuse.

Certaines touches seront également personnalisables. Des fonctions spécifiques pourront en effet leur être affiliées, comme les touches F. À vous les raccourcis prédéfinis pour vous faire gagner du temps. Pour faire tout cela, il faudra vous rendre sur le logiciel Logitech Options. Le Logitech MX Keys Plus sera également compatible avec un autre logiciel bien pratique : le Logitech Flow, qui permet d’utiliser différents périphériques de la marque (clavier, souris…) sur plusieurs appareils de manière simultanée. Et ce, même sur différents systèmes d’exploitation, comme Windows et macOS. Ce logiciel peut également assurer le transfert de fichiers entre plusieurs appareils. Si vous avez l’habitude de travailler sur plusieurs appareils, cette fonctionnalité sera donc très utile pour votre productivité.

