Tous les e-commerçants cassent le prix du Sony WH-1000XM4 avant le Black Friday

Sony a lancé son XM4 l'année dernière, le successeur de l'excellent casque sans fil WH-1000XM3. Il conserve le même design, mais fait mieux au point de vue audio en améliorant l'efficacité de la réduction de bruit. Son prix vient de chuter à 299,99 euros chez plusieurs e-commerçants, alors qu'il était à 379 euros à son lancement.

Si le modèle WH-1000XM3 de chez Sony s’était montré très convaincant, la firme japonaise a renouvelé sa référence phare en matière de casque à réduction de bruit en apportant quelques modifications bienvenues. Il est tout simplement l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active actuellement disponibles sur le marché. Et pour vous dire, c’est LE meilleur casque selon nous. En ce moment, il profite d’une belle baisse de prix et passe à moins de 300 euros juste avant le Black Friday.

Les points clés des XM4 de Sony

Les nouvelles fonctionnalités : Bluetooth multipoint

L’autonomie de 30 heures + charge rapide via USB-C

Les améliorations du son et de la réduction de bruit active

Lancé en août 2020 au prix de 379 euros, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros chez Boulanger, Darty, Fnac ainsi que sur le site d’Amazon. C’est la meilleure offre à ce jour chez des e-commerçants français.

Une copie du XM3, mais avec une réduction de bruit bien meilleur

Sony a renouvelé son casque audio et aux premiers abords, ça ne se voit pas vraiment. En effet, le modèle WH-100XM4 de la firme nipponne reprend en grande partie le design sobre de son prédécesseur, que l’on apprécie déjà. Après tout, pourquoi changer, quand une recette marche. Seule différence, mais anecdotique, le logo NFC n’est plus imprimé, mais désormais gravé dans le plastique. Le XM4 ne fait pas l’impasse sur le confort en privilégiant le format circum-aural et propose des coussinets qui englobent bien les oreilles et permettent d’assurer une bonne isolation passive.

Déjà bien maîtrisée sur le modèle précédent, la technologie de réduction de bruit active a été nettement améliorée avec cette nouvelle version. Le casque est en mesure de laisser entendre les conversations grâce à une option de concentration sur la voix. Il propose même un contrôle adaptatif du son afin de régler la réduction de bruit active en fonction de son environnement. D’ailleurs, Sony élargit les possibilités en proposant désormais 20 niveaux de gestion de l’ANC (Active Noise Cancellation) qui sont disponibles via l’application Sony Headphones Connect, dont un destiné au vent, pour un résultat encore plus précis et bluffant qu’avant. Des modes automatiques seront même de la partie pour vous faciliter la vie. Côté son, toujours les mêmes transducteurs de 40mm qu’auparavant , mais le XM4 s’appuie sur un nouveau système de traitement audio, le DSEE Extreme. Grâce à cela, vous obtiendrez un son avec davantage de définition et de dynamique.

De nouvelles fonctionnalités et une autonomie longue durée

Sony ne s’arrête pas là et propose de nouvelles fonctionnalités plutôt appréciables comme le mode « Speak-to-Chat ». Il va couper la réduction de bruit dès que vous commencez à parler avec votre interlocuteur. Le casque propose aussi le Bluetooth multipoint, qui va permettre de connecter jusqu’à deux appareils en simultané, pour switcher facilement de l’un à l’autre sans déconnexion. Le XM4 est d’ailleurs toujours compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Quant à l’autonomie, le casque de Sony promet de tenir jusqu’à 38 heures sans réduction de bruit, et 30 heures avec. Lors de notre test, nous avons pu utiliser le XM4 pendant 28h30 avec la réduction de bruit activée en permanence. La recharge se fait d’ailleurs rapidement via USB-C, en fonction du chargeur que vous utilisez.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Sony WH-100MX4.

Quels sont les concurrents des Sony WH-100MX4 ?

