Avis aux gamers, cet écran gaming incurvé 240 Hz et 0,5 ms est à -20 %

Si vous êtes à la recherche d’un écran gaming performant, réactif pour des jeux vidéo exigeants, alors cette offre pourrait vous plaire. Amazon propose le modèle 27G2ZU d'AOC, qui a des caractéristiques qui font de lui un écran idéal pour les joueurs, d'autant plus qu'il est proposé à moins de 270 euros, au lieu des 339 euros demandés.

AOC est la branche de Philips spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur 27G2ZU, la marque propose un produit qui a de quoi séduire les joueurs en quête de performances : une dalle incurvée avec un taux de rafraîchissement très élevé et un temps de réponse faible. Il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette remise de 20 % sur son prix d’origine.

Un moniteur idéal pour le gaming avec …

Sa dalle VA incurvée de 27 pouces rafraîchi à 240 Hz

Son un temps de réponse ultra rapide : 0,5 ms

Et en bonus : sa compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 339 euros, l’écran gaming incurvé AOC 27G2ZU est en ce moment en promotion à 269,99 euros sur le site d’Amazon, soit près de 70 euros d’économie sur la facture.

Retrouvez l'écran AOC 27G2ZU à 269,99 € sur Amazon

Un moniteur ultra-réactif pour une expérience de jeu optimale

Une chose est sûre, avec ce moniteur gaming, AOC garantit une excellente expérience en jeu. Le modèle 27G2ZU se destine véritablement aux joueurs exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus. Cet écran impressionne par sa fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais également son temps de réponse de seulement 0,5 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

La marque ne s’arrête pas là, et délivre un écran compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Ces dernières permettent d’assurer des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Avec ce moniteur, les déchirures d’écrans ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

Assurant un bon confort visuelle et une bonne immersion

Côté design, l’écran gaming d’AOC affiche un look à la fois élégant grâce à ses lignes rouges et noires, et un look ergonomique avec son pied, qui peut être ajusté pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement. D’ailleurs en parlant de confort, ce moniteur utilise une dalle incurvée 1500R et des bordures fines sur 3 côtés, qui va favoriser l’immersion en jeu et proposer une expérience de manière plus réaliste. Il intègre même des haut-parleurs pour diffuser le son de votre jeu et rendre le tout plus réel.

Toutefois, cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image des couleurs riches et bien détaillées.Et puisqu’il est important de préserver ses yeux surtout quand les parties de jeu se prolongent, AOC a intégré la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Enfin au niveau de la connectique, le modèle 27G2ZU dispose de deux ports HDMI 2.0, quatre ports USB 3.2 Gen 1 ainsi qu’une sortie casque audio.

Retrouvez l'écran AOC 27G2ZU à 269,99 € sur Amazon

Choisir le bon écran gaming selon vos besoins

Si vous voulez comparer l’AOC 27G2ZU avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.