Avec -22 %, ce kit Philips Hue + Hue Play devient un peu plus abordable

Si vous souhaitez débuter une installation domotique avec des lumières connectées, le kit de démarrage signé Philips Hue est une solution idéale. Si le pack de base était déjà bien pratique, celui contenant en plus un Hue Play est encore plus intéressant. D'ailleurs, ce kit complet profite actuellement d'une réduction de 50 euros, passant ainsi de 219 euros à 169 euros chez Boulanger.

Philips Hue est assurément l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées sur le marché, si ce n’est la meilleure. L’installation des éclairages est simple et pratique, un bon point pour ceux et celles qui souhaitent démarrer dans la domotique. Et juste avant le Black Friday, Boulanger propose un kit de démarrage complet 50 euros moins cher. C’est le moment idéal pour se lancer !

Ce qu’il faut retenir de ce pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

Compatibilité avec les principaux assistants vocaux

Le protocole Zigbee, moins gourmand que le Wi-Fi

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu d’un prix barré à 219,99 euros, le pack découverte 2021 Philips Hue regroupant deux ampoules connectées, un pont de connexion, ainsi qu’une barre lumineuse est en promotion à 169,99 euros sur le site Boulanger. Cela correspond à 50 euros de remise immédiate.

Vous pouvez également retrouvez de nombreuses offres sur le site d’Amazon, avec des réductions jusqu’à 35 % sur les produits Philips Hue. De quoi choisir le pack qui vous convient le mieux, selon votre budget.

Personnalisez votre éclairage selon vos envies

Philips a lancé sa gamme d’ampoules connectées Hue en 2012. Grâce à son expertise, la marque néerlandaise propose des ampoules Hue d’une excellente qualité. Dans le pack vous retrouverez deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android. De cette façon, vous pouvez les contrôler à distance, depuis votre smartphone ou votre tablette. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Mais comment ça marche ?

Le constructeur a bien conçu ses produits pour éviter toute mauvaise aventure lors de l’installation. Cela se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

Enfin, Philips Hue ne s’arrête pas là : le pack intègre aussi une barre lumineuse Hue Play, qui a l’avantage de se synchroniser avec vos films ou jeux vidéo compatibles. Pour l’installer, il suffit de monter la barre lumineuse derrière votre écran à l’aide des clips et du ruban adhésif double-face inclus dans le pack, en position verticale ou encore posée simplement à plat. Vous obtiendrez donc un éclairage immersif dynamique directement dans votre salon ou bien lors de vos sessions de jeux.

L’expérience Philips Hue

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

