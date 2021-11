Mi Band 5 : aujourd’hui le bracelet connecté de Xiaomi ne coûte plus que 20 euros

La cinquième génération du Xiaomi Mi Smart Band est en grosse promotion sur Aliexpress uniquement aujourd'hui lors du Single day ! Cette version du bracelet connecté chinois reste une très bonne référence malgré l'arrivé du nouveau modèle. Surtout qu'il passe de 49 à seulement 15 euros et devient plus abordable que jamais.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid[/caption]

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est sorti en 2020 et reste un excellent bracelet connecté bourré de fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien. Si ce modèle n’est pas le dernier né de la marque chinoise, et n’embarque pas les nouveautés de son successeur, le Mi Smart Band 6, vous ferez aujourd’hui de belles économies grâce à cette remise de près de plus de 30 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Smart Band 5

Un grand écran OLED

Une autonomie d’environ 14 jours

Système de recharge magnétique

Initialement au prix de 49,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 5 connait de nombreuses promotions et c'est Aliexpress qui propose la meilleure offre en proposant le bracelet connecté à moins de 20 euros sans code promo !

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 5 à moins de 20 euros

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Band 5. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un bracelet connecté toujours excellent surtout à ce prix

Le Mi Band 5 est la version 2020 du bracelet connecté de Xiaomi. Et autant vous le dire, il ressemble presque comme deux gouttes d’eau à l’ancien modèle, le Band 4. La forme est la même, ovale discret avec un bracelet en silicone interchangeable. C’est au niveau de l’écran qu’on voit une différence, il est un peu plus grand qu’auparavant. On a toujours le droit à de l’OLED, mais la diagonale passe de 0,94 à 1,1 pouce pour plus de confort à l’utilisation. On n’atteint pas les 1,56 pouce du nouveau Mi Smart Band 6, mais c’est déjà ça.

L’écran affiche une définition (126 x 294 pixels) et donne accès à la plupart des notifications de son téléphone, il est même capable d’afficher les messages via SMS et de certains réseaux sociaux. Cette version offre même plusieurs modes d’horloge avec des thèmes inspirés de différentes licences de la pop culture. Vous aurez même la possibilité de contrôler l’appareil photo de votre téléphone à distance, ce qui sera très pratique pour les clichés capturés avec un retardateur.

Pour garder un oeil sur votre santé

Comme tout bon bracelet connecté, le Mi Smart Band 5 ne fait pas exception et propose un suivi d’activité assez complet et convaincant. Il peut donc analyser de la fréquence cardiaque de son utilisateur, ainsi qu’assurer le suivi du sommeil et bien sûr le traditionnel compteur de pas. Cette version regroupe l’essentiel qu’un sportif pourrait avoir besoin, notamment avec le suivi de 11 activités sportives, parmi lesquelles la course à pied, la marche, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur), le vélo elliptique, le vélo d’intérieur, le yoga, la corde à sauter, le rameur ou encore la musculation.

Pour retrouver toutes les données suites à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. D’ailleurs le Mi Smart Band 5 peut maintenant suivre le cycle menstruel et la période d’ovulation des femmes, une fonctionnalité plus que bienvenues. Enfin, ce Mi Smart Band 5 pourra vous accompagner au quotidien grâce à son autonomie, capable de tenir jusqu’à 14 jours selon le constructeur. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique très pratique à base d’électrodes.

Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Band 5 à moins de 20 euros

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 5.

